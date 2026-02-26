Mantener un buen comportamiento en el comedor del trabajo es fundamental no solo para fomentar el respeto y una convivencia armoniosa con los compañeros; además, es un aspecto que ayuda a proyectar una imagen profesional positiva.

Hacer ruido, comer como quieras e incluso descuidar el orden es algo que puedes hacer con libertad... pero en tu propia casa. En el trabajo, el comedor, además de ser el lugar en el que se ingieren los alimentos, también es un espacio de esparcimiento y descanso, por lo que es fundamental cuidar las normas.

En este contexto, una asesora en imagen compartió unos consejos sobre cómo comportarse en el comedor del trabajo.

¿Cuál es la forma correcta de comportarse en el comedor del trabajo?

Higiene

En primer lugar, se debe mantener una buena higiene en el espacio, procurando siempre colocar tus desperdicios en el bote de basura, lavar tus trastes sucios e incluso limpiar el horno de microondas si alguno de tus alimentos salpicó al calentarse.

Además de mantener una buena apariencia y fomentar una buena convivencia, estas prácticas ayudarán a prevenir daños a la salud.

Cuida los alimentos que decides llevar

La experta recomienda cuidar la selección de alimentos que se lleva al trabajo, ya que algunos, al tener olores más penetrantes o dejar manchas difíciles de quitar, podrían generar malestar y problemas, sobre todo a la hora de calentarlos en microondas.

Cortesía común

Esta práctica se trata de tener consideración en mantener un ambiente productivo y armonioso, con acciones como colocar un nuevo garrafón si fuiste el último en servirte antes de que se terminara el agua.

Temas de conversación

La asesora de imagen recomendó evitar asuntos laborales en la conversación mientras se come para evitar generar tensión o ansiedad. Recuerda que ese es un momento para relajarse. Asimismo, aconseja no llevar la conversación a chismes o temas negativos que podrían más tarde afectar el ambiente.

La cocina es un espacio compartido

Evita intentar apropiarte de la cocina; no es tuya, es de todos. No siempre podrás ser el primero en calentar tu comida en el microondas o elegir el asiento donde quieres estar; también debes evitar tomar los trastes de tus compañeros, ya que se considera una falta de educación.

