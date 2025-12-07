Si bien el tabaquismo es una de las principales causas de diferentes patologías relacionadas al sistema respiratorio llegando en los casos más extremos a un cáncer de pulmón, es cierto que dejar el cigarro es uno de los reto más complicados pese al daño que ocasiona en la salud.

Dejar este nada beneficioso hábito a la salud regularmente representa para quienes fuman un verdadero reto a nivel personal, debido a lo multifactorial que esta actividad tiene en quienes la practican destacando aspectos de carácter social, biológico y psicológico.

No obstante, y pese a la gran dificultad que puede presentar el dejar de fumar existen algunas medidas que podrían ayudar a lograrlo, destacando en esta ocasión 5 estrategias para dejar de lado el tabaquismo y con ello poder acceder a una vida mucho más saludable y libre del tabaco.

¿Qué estrategias existen para dejar de fumar?

Según los expertos en el área de salud y adicciones, la mezcla de estrategias óptimas para eliminar el tabaco de la vida cotidiana y el correcto acompañamiento profesional aumentan las probabilidades para deshacerse este hábito y dejar de lado el tabaquismo, por lo cual se rescatan 5 estrategias comentadas por Sebastiano Baquero, médico especialista en Neumonología y director médico de Grupo Omint.

Terapia de reemplazo de nicotina (TRN):

Según Sebastián Baquero, la llamada “TRN”, otorga nicotina al sistema con la particularidad que lo hace sin los cientos de químicos nada saludables existentes en un cigarro, logrando así que los síntomas relacionados a la abstinencia se reduzcan comenzando a tener conductas más saludables.

Este remplazo de nicotina puede llevarse a cabo a través de parche, chicles, pastillas e inhaladores (nasales y bucales), según Baquero la TRN tiene un grado considerables de aceptación ya que con esta estrategia el abandono al tabaquismo tiene una incidencia del 50 al 70% en comparación a otras estrategias.





Tratamiento farmacológico no nicotínico:

Según el especialista Baquero, existe una opción farmacológica para intentar erradicar el tabaquismo indicando que los medicamentos como vareniclina y el bupropión, los cuales inhiben de manera neurobiológica los antojos y los efectos de la abstinencia, destacando que de hecho la vareniclina es el fármaco con mayor efectividad para dejar de fumar.

Terapia psicológica y conductual:

Del lado psicológico el licenciado en psicología Matías Sánchez Sanda, miembro del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO explica la importancia de lograr una terapia cognitivo conductual, resaltando que este abordaje desde el tabaquismo representa identificar conductas asociales a esta adicción desarrollando habilidades y estrategias para afrontar el reto de eliminar el tabaco de la vida cotidiana.

El cigarro representa altos indicies de diferentes tipos de enfermedades relacionadas directamente con el consumo de tabaco. UNSPLASH/Julia Engel

Ejercicio físico y estilo de vida:

Por el lado físico relacionado al estilo de vida, el Dr. Baquero, explica que la actividad física es una de las mejores opciones para liberar endorfinas, además de reducir el estrés, ansiedad y estado de ánimo, por lo que ayudaría de gran manera durante la experiencia de abstinencia mientras se busca dejar el cigarro.

Descartar métodos no avalados:

Finalmente y como forma de seguridad personal ante el intento de dejar de fumar los especialistas destacan estar atentos ante métodos poco comprobables y cuyos usos están más asociados a mayores riegos y charlatanería, tales como los cigarros electrónicos.

BB