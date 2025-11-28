En la actualidad existen diferentes problemas respecto a la calidad del sueño y el cómo encontrar nuevas soluciones para enfrenter el inosmnio, entre ellas destacan nuevas rutinas no convencionales para combatir este problema en la salud e higiene del sueño, esto sin necesidad de utilizar medicamentos.

Una de las más populares en los últimos años es la yoga, práctica que requiere el uso de la respiración, concrentración y paz mental destacando de manera más llamativa la llamada “yoga nidra", siendo utilizada (según algunas personas) para cubrir problemas de insomnio y regulación del sueño , aspectos sumamente importes para tener una estilo de vida saludable y satisfactorio.

¿Qué es la yoga nidra?

El termino “yoga nidra” desprende del sanscrito cuya significado quiere decir “sueño a través del yoga” o en otras palabras “sueño yógico”, técnica pensada para guiar la mente a través de las diferentes etapas del sueño destacando la vigilia y el sueño mismo.

Es importante destacar que la yoga nidra es diferente a la yoga convencional ya que esta primera no consta de posciones demasiado complejas o extremas , en realidad basta con una postura cómoda y relajada mientras se dejan llevar por las indicaciones del o la instructora.

Además puede ser realizado por personas de diferentes edades y complexiones físicas, teniendo como ventaja su flexiblidad y adaptabilidad para las personas interesadas en esta práctica.

¿Cómo se realiza la yoga nidra?

Regularmente la yoga nidra suele ralizar en un periodo de 15 a 20 minutos , destacando siempre la comodidad del usuario, por lo que algunas personas prefieren realizar esta práctica en una cama o esterilla.

Se recomienda un espacio silencioso, alguna frasada y cerrar los ojos mientras se siguen las indicaciones de la personas encargada de lllevar a cabo este tipo de yoga, se destaca la importancia de conservar el calor corporal ya que esto ayudara a tener una experiencia mucho más placentera y trasnformadora para quien realice esta práctica.

A diferencia del yoga tradicional, el yoga nidra busca una mayor comodiad sin utilizar posiciones demasido dificiales de realizar. UNSPLASH/THLT LCX

¿Qué beneficios a la salud tiene la yoga nidra?

Según el medio británico “The Independet", la yoga nidra tiene diversos beneficios a la salud entre ellos el incremento de la dopamina hormona asociada a la motivación y el placer.

Por otro lado su principal motivo de acción es combatir el insomonio destacando mayor eficiencia en la calidad del sueño, reducción del tiempo para acceder al sueño esto sin mayor conflicto o uso de medicamentos , por lo que la yoga nidra se ha posicionado como una alternativa de importancia para quien padece este problema al momento de conciliar el sueño.

BB