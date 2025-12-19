Las caries dentales suelen considerarse un problema menor de salud, asociado principalmente al dolor o a la pérdida de una pieza dental. Sin embargo, cuando no se tratan de manera oportuna, pueden derivar en complicaciones graves que, en casos excepcionales, ponen en riesgo la vida. Aunque no es común, la evidencia médica confirma que una caries avanzada puede desencadenar consecuencias potencialmente mortales.

Las caries se producen cuando las bacterias presentes en la boca descomponen los azúcares de los alimentos y generan ácidos que dañan el esmalte dental. Si el daño progresa y alcanza la pulpa del diente, donde se encuentran los nervios y vasos sanguíneos, puede originarse una infección conocida como absceso dental. En este punto, el problema deja de ser local y puede extenderse a otras zonas del cuerpo.

Una infección dental no tratada puede propagarse a los tejidos cercanos del rostro y el cuello, provocando celulitis facial o infecciones profundas como la angina de Ludwig, una condición grave que puede obstruir las vías respiratorias. Además, las bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo y causar sepsis, una respuesta inflamatoria generalizada que pone en peligro órganos vitales y puede resultar mortal si no se atiende con urgencia.

Existen factores que incrementan el riesgo de estas complicaciones, como la falta de atención odontológica, sistemas inmunológicos debilitados, enfermedades crónicas como la diabetes y el uso prolongado de ciertos medicamentos. En estos casos, una caries aparentemente simple puede evolucionar con mayor rapidez hacia una infección severa.

La prevención es fundamental para evitar este tipo de riesgos. Mantener una higiene bucal adecuada, acudir regularmente al dentista y tratar las caries en sus etapas iniciales reduce de forma significativa la posibilidad de desarrollar complicaciones graves. También es importante no ignorar síntomas como dolor intenso, inflamación, fiebre o dificultad para abrir la boca, ya que pueden ser señales de una infección avanzada.

En conclusión, aunque las caries no son mortales por sí mismas, sí pueden llegar a serlo si se complican y no reciben tratamiento médico oportuno. Por ello, el cuidado dental no solo es una cuestión estética, sino una parte esencial de la salud general.

