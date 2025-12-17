Durante esta temporada invernal, las enfermedades respiratorias suelen incrementarse especialmente la influenza tipo A H3N2, que actualmente ha generado mayor atención. Afortunadamente hay algunos alimentos que pueden ayudar al sistema inmunológico en caso de contagiarse.El pasado 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó la detección del primer caso en México del subclado K de este virus, aunque aclaró que representa un riesgo inmediato para la población. La llamada “súper gripe” ha ganado notoriedad en redes sociales luego de que en Reino Unido se implementaran cierres temporales de escuelas como medida preventiva.De acuerdo a Shea Mills, nutricionista dietista titulada de la Clínica Mayo de Phoenix, sugiere priorizar ciertos alimentos que pueden fortalecer el sistema inmunológico durante la temporada de influenza H3N2. A continuación, te decimos de qué alimentos se tratan:Además de una buena alimentación para cuidar tus defensas y protegerte de la influenza H3N2, la hidratación es importante, especialmente cuando hay fiebre o malestar general. Los especialistas también recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de consumir suplementos, ya que un mal uso puede generar efectos adversos. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS