Durante esta temporada invernal, las enfermedades respiratorias suelen incrementarse especialmente la influenza tipo A H3N2, que actualmente ha generado mayor atención. Afortunadamente hay algunos alimentos que pueden ayudar al sistema inmunológico en caso de contagiarse.

El pasado 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó la detección del primer caso en México del subclado K de este virus, aunque aclaró que representa un riesgo inmediato para la población. La llamada “súper gripe” ha ganado notoriedad en redes sociales luego de que en Reino Unido se implementaran cierres temporales de escuelas como medida preventiva.

¿Qué alimentos ayudan a fortalecer las defensas?

De acuerdo a Shea Mills, nutricionista dietista titulada de la Clínica Mayo de Phoenix, sugiere priorizar ciertos alimentos que pueden fortalecer el sistema inmunológico durante la temporada de influenza H3N2. A continuación, te decimos de qué alimentos se tratan:

Frutas ricas en vitamina C como naranja, limón, guayaba, kiwi y fresa. Verduras como pimiento, brócoli y espinaca, con alto contenido de antioxidantes. Pescados azules como salmón, sardina y atún, fuentes naturales de vitamina D y omega 3. Setas y champiñones, relacionados con una mejor respuesta inmunitaria. Caldos y sopas calientes, especialmente la sopa de pollo, que ayudan a la hidratación y alivian síntomas respiratorios. Yogur natural y alimentos fermentados, que favorecen la salud intestinal. Ajo y cebolla, conocidos por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Frutos secos y semillas como almendras, nueces y semillas de girasol, ricos en zinc y vitamina E. Bebidas hidratantes como agua natural, infusiones de hierbas y agua de coco. Batidos o smoothies naturales, útiles cuando no se tiene apetito por alimentos sólidos.

Además de una buena alimentación para cuidar tus defensas y protegerte de la influenza H3N2, la hidratación es importante, especialmente cuando hay fiebre o malestar general. Los especialistas también recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de consumir suplementos, ya que un mal uso puede generar efectos adversos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS