En el hogar moderno, los electrodomésticos se han vuelto indispensables para facilitar las tareas diarias. Sin embargo, algunos de ellos pueden representar un gasto considerable a lo largo del año, ya sea por su alto consumo de energía, su uso constante o los costos asociados a su mantenimiento. En 2026, con el incremento en tarifas eléctricas y servicios, identificar cuáles aparatos impactan más en el presupuesto resulta especialmente relevante.

Refrigerador

El refrigerador encabeza la lista debido a que permanece conectado las 24 horas del día. Aunque los modelos más recientes suelen ser más eficientes, los equipos antiguos o mal mantenidos pueden consumir una gran cantidad de energía. Su tamaño, antigüedad y estado influyen directamente en el gasto mensual de electricidad.

Aire acondicionado y calefacción

Los sistemas de climatización son de los principales responsables del aumento en el recibo de luz. El uso prolongado del aire acondicionado en temporadas de calor o de calefactores eléctricos en épocas frías eleva de forma significativa el consumo energético, especialmente si no se cuenta con equipos de alta eficiencia o un buen aislamiento en el hogar.

Lavadora y secadora

Aunque la lavadora consume energía de forma intermitente, la secadora eléctrica puede generar un gasto elevado, sobre todo cuando se utiliza con frecuencia. El uso de agua caliente en los ciclos de lavado también incrementa el consumo, lo que se refleja tanto en electricidad como en gas, dependiendo del sistema.

Horno eléctrico y parrillas eléctricas

Estos aparatos requieren una gran cantidad de energía para alcanzar altas temperaturas. Su uso frecuente para cocinar o recalentar alimentos puede representar un gasto importante, especialmente en hogares donde se utilizan como principal método de cocción.

Lavavajillas

El lavavajillas combina consumo de electricidad y agua caliente. Aunque puede ser eficiente en comparación con el lavado manual en ciertos casos, su uso diario y en programas intensivos puede aumentar el gasto si no se emplea de manera adecuada.

Televisores de gran tamaño y sistemas de entretenimiento

Los televisores de pantallas grandes, consolas de videojuegos y sistemas de sonido pueden elevar el consumo eléctrico cuando se utilizan durante varias horas al día. Además, dejarlos en modo de espera también genera un gasto constante, aunque menor.

Pequeños electrodomésticos de uso continuo

Cafeteras, hornos de microondas, freidoras de aire y dispensadores eléctricos, cuando se usan de forma frecuente, pueden sumar un consumo considerable. Aunque individualmente no parezcan significativos, su uso diario impacta en el gasto total del hogar.

