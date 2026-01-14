¿Qué alimentos ayudan a bajar el colesterol?

Mantener el colesterol en niveles saludables no solo depende de los medicamentos o del ejercicio: lo que comemos todos los días juega un papel clave en la salud del corazón. Una alimentación equilibrada puede ayudar a reducir el llamado colesterol “malo” (LDL) y a proteger las arterias de enfermedades cardiovasculares, uno de los principales problemas de salud en la actualidad.

Especialistas en nutrición coinciden en que ciertos alimentos, gracias a su contenido de fibra, grasas saludables y antioxidantes, contribuyen de manera natural a mantener el colesterol bajo control. Entre los más recomendados se encuentran los frutos secos como nueces y almendras, que aportan grasas buenas capaces de mejorar el perfil lipídico en la sangre cuando se consumen con moderación.

Otro grupo fundamental es el de las legumbres —lentejas, frijoles, garbanzos— y los cereales integrales, especialmente la avena y la cebada, ya que son ricos en fibra soluble, un tipo de fibra que ayuda a disminuir la absorción del colesterol en el intestino. Consumirlos de forma regular puede marcar una diferencia significativa en los niveles de LDL.

Las frutas y verduras también son grandes aliadas, en particular aquellas ricas en antioxidantes y fibra, como la manzana, la pera, los cítricos, la zanahoria y las verduras de hoja verde. Estos alimentos no solo ayudan a reducir el colesterol, sino que también protegen el sistema cardiovascular en general.

En cuanto a las grasas, no todas son enemigas. El aguacate, el aceite de oliva y el pescado —especialmente el salmón, el atún o las sardinas— contienen ácidos grasos saludables que contribuyen a elevar el colesterol “bueno” (HDL) y a reducir el “malo”.

Los expertos subrayan que no se trata de consumir un solo alimento milagroso, sino de mantener una dieta equilibrada, variada y constante, acompañada de actividad física y hábitos saludables. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y azúcares también es clave para lograr un mejor control del colesterol y cuidar el corazón a largo plazo.

MF