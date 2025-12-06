Navidad y Año Nuevo: ¿Celebración o amenaza para tu bienestar?

Comer es un placer, pero hacerlo de forma desorganizada puede ocasionar problemas de salud. Algo muy común en estas épocas decembrinas.

Con el inicio de las fiestas decembrinas y de fin de año también comienza un periodo en el que la convivencia puede propiciar excesos en la ingesta de alimentos y alcohol, lo que puede generar algunos problemas a la salud , afirmó el especialista Humberto Astiazarán García, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de la UNAM.

Comentó que consumir alimentos con altas cantidades de calorías, además de ocasionar aumento de peso, puede detonar o agravar determinados padecimientos .

Sostuvo que el menú de las tradicionales posadas no suele caracterizarse por platillos balanceados, ya que, por ejemplo, un tamal de carne puede representar una cuarta de la ingesta calórica recomendada por día.

"Exponer nuestra salud a altos niveles de azúcar, alcohol o grasas saturadas, puede conducir al desarrollo de obesidad, diabetes, cardiopatías o enfermedades cerebrovasculares", comentó.

Aseguró que beber alcohol en exceso, además del riesgo inmediato que representa en la pérdida de nuestra capacidad de reacción (equilibrio o razonamiento), puede derivar o acentuar cuadros clínicos de gastritis, úlceras, intoxicación o enfermedad hepática.

El experto en patología experimental recomendó vigilar la dieta permanentemente y no descuidar la actividad física, procurando no exponerse a las bajas temperaturas de esta temporada, particularmente infantes y adultos mayores.

Destacó que una estrategia efectiva para no perjudicar nuestra salud durante las fiestas es tratar de que el platillo siempre contenga una buena porción de proteínas, de verduras y consumir una variedad de frutas, y sí se sabe que el banquete no es tan saludable, evitar que las demás comidas del mismo día sean similares.

Astiazarán García subrayó que es muy importante que si se padece alguna enfermedad, no se debe descuidar la toma de medicamentos durante esta temporada.

OA