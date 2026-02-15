Remedios para aliviar los síntomas del sarampión

El sarampión vuelve a encender las alertas sanitarias en México. Las autoridades de salud han advertido sobre un incremento considerable de contagios en los últimos meses y exhortan a la población a revisar y completar su esquema de vacunación como la medida más eficaz para contener la enfermedad.

Según datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), del 1 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2026 se han confirmado 9 mil 351 casos en el territorio nacional, cifra que refleja un repunte importante frente a periodos anteriores.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que no cuenta con un tratamiento específico para eliminar el virus, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas y evitar complicaciones. Entre los riesgos asociados se encuentran infecciones de oído, neumonía, encefalitis e incluso pérdida de la visión.

Entre los síntomas más comunes destacan fiebre elevada, estornudos, dolor de garganta, tos seca, escurrimiento nasal y ojos irritados o inflamados. También pueden aparecer pequeñas manchas blancas con centro azulado sobre un fondo rojizo en el interior de la boca, además de un sarpullido formado por manchas grandes y planas que se extienden por distintas partes del cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda diversas medidas para mejorar el estado del paciente mientras el organismo combate el virus. La hidratación es fundamental, ya que ayuda a compensar la pérdida de líquidos causada por vómitos o diarrea. Asimismo, se aconseja mantener una alimentación ligera, equilibrada y de fácil digestión.

El reposo absoluto es clave para permitir que el sistema inmunológico actúe con mayor eficacia. Además, el portal Cleveland Clinic señala que tanto niños como adultos deben recibir dos dosis de vitamina A con un intervalo de 24 horas entre cada una, como parte del manejo clínico recomendado.

El sarpullido característico del sarampión puede durar hasta siete días y desaparecer gradualmente. Para aliviar la comezón o irritación, el portal Medicover Hospitals sugiere aplicar compresas frías y evitar el uso de cremas o jabones perfumados.

La loción de calamina, compuesta por óxido de zinc y óxido férrico, también puede ayudar a disminuir el ardor y la picazón. Otra alternativa son los baños con agua tibia y avena, que contribuyen a calmar la piel.

Finalmente, se recomienda utilizar ropa cómoda y holgada para evitar que las ronchas rocen con la tela y se irriten aún más.

Las autoridades insisten en que la vacunación oportuna sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes y proteger a la población, especialmente a niñas y niños, quienes son los más vulnerables ante esta enfermedad.

MF