Remedio casero para eliminar moscas de casa

Las moscas aparecen en el hogar sin importar si hace frío o calor y su presencia es un problema para muchos, sobre todo por los riesgos sanitarios que traen.

Así que, si estás en la búsqueda de un método eficaz para ahuyentar las moscas de la casa y el jardín, aquí te compartimos un remedio sencillo, natural y altamente efectivo que te ayudará a mantener tus espacios libres de estos visitantes indeseados.

Así puedes ahuyentar las moscas de casa

Este método no solo ahuyenta moscas, sino que también deja un aroma agradable en tu hogar, al ser uno de los remedios más efectivos y naturales.

Ingredientes:

1 limón

15 a 20 clavos de olor

1 ramita de romero o menta

Preparación:

Corta el limón en dos mitades e inserta los clavos de olor en la pulpa y coloca el limón en puntos estratégicos como el comedor, cocina, ventanas o mesas en el jardín. Si deseas aumentar su efecto, acompáñalo con hojas de menta o romero fresco.

¿Por qué hay moscas en tu hogar o jardín?

Las moscas suelen acercarse a lugares donde encuentran comida, humedad o materia orgánica en descomposición . Algunas de las razones más comunes son:

Restos de comida en la cocina

Basura sin tapar

Frutas muy maduras

Jardines con plantas aromáticas, pero sin mantenimiento

Mascotas y su bandeja de alimento

La clave está en reducir los olores que las atraen y utilizar elementos que repelen su presencia.

Otros trucos para mantener las moscas lejos

Además del método anterior, puedes reforzar la protección con los siguientes remedios:

Mantén los botes de basura siempre cerrados.

Lava los platos inmediatamente después de comer y evita que se acumulen.

Limpia superficies con vinagre blanco para eliminar olores que las atraen.

Coloca plantas repelentes como albahaca, lavanda o citronela en ventanas o terraza.

Instala mosquiteros en ventanas o puertas.

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