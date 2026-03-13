Esto le pasa a tu cuerpo cuando duermes bien

Con las exigencias de la vida actual, el tiempo parece no alcanzar y, con frecuencia, se realizan ajustes en las actividades; por desgracia, existe una práctica necesaria para el cuerpo que se vuelve recurrente a la hora de acortarla para ganar más minutos y emplearlos a otras actividades: dormir.

Dormir no es únicamente un placer, sino que además se vuelve necesario para el cuerpo porque cumple funciones biológicas ; por eso castigar el tiempo de descanso tiene repercusiones en la salud de las que aquí te contamos:

Según los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, en promedio, un adulto requiere entre 7 y 8 horas de sueño por la noche, los niños 10, los adolescentes 9 y los bebés al menos 16 .

No obstante, existen muchas situaciones que pueden alterar el sueño, como la cafeína, algunos medicamentos, la distracción con aparatos electrónicos, enfermedades o trastornos del sueño, como el insomnio y la apnea del sueño.

Beneficios de dormir bien

Mejor memoria y aprendizaje

El cerebro consolida información, fija recuerdos y fortalece conexiones neuronales, lo que mejora la concentración.

Regulación del apetito

Ayuda a equilibrar hormonas que controlan hambre y saciedad, favoreciendo el metabolismo.

Bienestar emocional

Ayuda a regular hormonas asociadas al estado de ánimo, reduciendo irritabilidad y estrés.

Sistema inmune fortalecido

Aumenta la capacidad de defensa contra infecciones y acelera la recuperación.

Más energía para el día

Durante el sueño se generan hormonas que preparan el cuerpo para despertar con claridad mental, motivación y vitalidad.

Consejos para dormir mejor

Acuéstese a dormir todas las noches a la misma hora y levántese a la misma hora cada mañana.

Duerma en un ambiente oscuro, tranquilo y cómodo.

Haga ejercicio diariamente (pero no inmediatamente antes de irse a dormir).

Limite el uso de aparatos electrónicos antes de irse a dormir.

Antes de acostarse, relájese. Un baño caliente o leer pueden ayudar.

Evite el alcohol y los estimulantes como la cafeína al final del día.

Evite la nicotina.

Si tiene problemas de sueño constantes, consulte con un profesional de la salud.

Con información de Radio UNAM e Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA