Esto le pasa a tu cuerpo cuando duermes bien

Con las exigencias de la vida actual, el tiempo parece no alcanzar y, con frecuencia, se realizan ajustes en las actividades; por desgracia, existe una práctica necesaria para el cuerpo que se vuelve recurrente a la hora de acortarla para ganar más minutos y emplearlos a otras actividades: dormir.Dormir no es únicamente un placer, sino que además se vuelve necesario para el cuerpo porque cumple funciones biológicas; por eso castigar el tiempo de descanso tiene repercusiones en la salud de las que aquí te contamos:Según los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, en promedio, un adulto requiere entre 7 y 8 horas de sueño por la noche, los niños 10, los adolescentes 9 y los bebés al menos 16.No obstante, existen muchas situaciones que pueden alterar el sueño, como la cafeína, algunos medicamentos, la distracción con aparatos electrónicos, enfermedades o trastornos del sueño, como el insomnio y la apnea del sueño.Mejor memoria y aprendizajeEl cerebro consolida información, fija recuerdos y fortalece conexiones neuronales, lo que mejora la concentración.Regulación del apetitoAyuda a equilibrar hormonas que controlan hambre y saciedad, favoreciendo el metabolismo.Bienestar emocionalAyuda a regular hormonas asociadas al estado de ánimo, reduciendo irritabilidad y estrés.Sistema inmune fortalecidoAumenta la capacidad de defensa contra infecciones y acelera la recuperación.Más energía para el díaDurante el sueño se generan hormonas que preparan el cuerpo para despertar con claridad mental, motivación y vitalidad.Con información de Radio UNAM e Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA