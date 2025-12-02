Con opciones bajas en grasas y azúcares, estas tres recetas navideñas permiten disfrutar de la cena sin comprometer la nutrición.

Además, aportan alternativas accesibles para quienes controlan peso, padecen diabetes o simplemente buscan mantener buenos hábitos durante las celebraciones.

El IMSS advierte que durante las celebraciones de navidad y fin de año es común consumir platillos altos en grasa, azúcar o condimentos, lo que puede afectar la salud. Por ello, la nutrióloga del instituto, Alma Belén Membrila Torres, sugiere sustituir estos alimentos por opciones horneadas, tés sin azúcar o agua natural, y servir porciones adecuadas según la edad.

Para adultos recomienda usar un plato de unos 23 centímetros de diámetro y para menores uno de 19 centímetros, distribuyendo el contenido así: verduras, una cuarta parte de proteína animal, y el resto cereal o pasta.

Para personas con condiciones como diabetes o hipertensión, la especialista sugiere priorizar ensaladas de verduras y moderar las raciones, a fin de mantener controlados niveles de glucosa y presión.

Incluso cuando la cena incluye guisos tradicionales, conviene elegir versiones más simples o ligeras (por ejemplo, preferir enchiladas sobre platillos cargados de azúcar).

En cuanto a bebidas, el IMSS recomienda evitar refrescos o jugos azucarados, optando por agua simple, aguas de sabor sin azúcar o tés con hierbas como jamaica, limón, menta o hierbabuena.

Tres recetas navideñas saludables

El doctor Jorge Ramírez, especialista en obesidad, propone tres recetas fáciles y nutritivas para quienes quieren una cena sana sin sacrificar el ambiente festivo.

1. Ensalada navideña de fruta con yogurt

Para 3 porciones. Combina manzana verde, manzana roja, piña, uvas, zanahoria rallada, apio y nuez, todo mezclado con yogurt natural estilo griego en lugar de mayonesa o crema. Esta versión ligera aporta fibra, vitaminas y grasas saludables, ideal como entrada o acompañamiento.

2. Ensalada de betabel, brócoli y manzana con aderezo de ajonjolí

Para 4 porciones. Mezcla betabel rallado, zanahoria, brócoli, manzana verde y semillas de girasol, aderezado con una salsa casera de ajonjolí , limón, aceite de oliva y un toque de miel o maple.

Si se prefiere un sabor más suave, el brócoli se puede blanquear ligeramente. Esta ensalada ofrece fibras, antioxidantes y grasas vegetales buenas para el corazón.

3. Lomo de cerdo al horno con salsa de ciruela y naranja

Para 6 a 8 personas. El lomo se sella primero en sartén, se hornea a 180 °C durante alrededor de una hora y media a do horas cubierto con una salsa elaborada con chiles pasilla, ciruelas pasa sin hueso y jugo de naranja.

La salsa aporta un balance de sabor dulce-ácido sin exceso de azúcar refinada, y al hornearse el lomo conserva sus jugos naturales, reduciendo la necesidad de grasa añadida. Este platillo puede ser ideal como la proteína principal de la cena navideña.

El doctor Ramírez enfatiza que estos cambios -sustituir harinas refinadas por integrales, aderezos caseros y una mayor presencia de frutas y verduras- facilitan mantener hábitos saludables sin perder tradición.

