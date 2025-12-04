Recomiendan no excederse con la comida y alcohol en fiestas dicembrinas

Las festividades para los mexicanos es sinónimo de comer y beber mucho, y con las fiestas decembrinas –posadas, navidad y fin de año– a la vuelta de la esquina, no serán la excepción para disfrutarlas haciendo ello. Pero la ingesta excesiva de alimentos y bebidas pueden ser dañinas para la salud, así lo afirmó hace un tiempo el especialista Humberto Astiazarán García, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de la UNAM.

El especialista comentó que consumir alimentos con altas cantidades de calorías, además de ocasionar aumento de peso, puede detonar o agravar determinados padecimientos. Esto porque el menú tradicional de las posadas, no se caracteriza por platillos balanceados , ya que, por ejemplo: un tamal de carne puede representar una cuarta de la ingesta calórica recomendada por día.

"Exponer nuestra salud a altos niveles de azúcar, alcohol o grasas saturadas, puede conducir al desarrollo de obesidad, diabetes, cardiopatías o enfermedades cerebrovasculares ", comentó.

PIXABAY

También agregó que beber alcohol en exceso, además del riesgo inmediato que representa en la pérdida de nuestra capacidad de reacción (equilibrio o razonamiento), puede derivar o acentuar cuadros clínicos de gastritis, úlceras, intoxicación o enfermedad hepática.

El experto en patología experimental recomendó vigilar la dieta permanentemente y no descuidar la actividad física, procurando no exponerse a las bajas temperaturas que se presentan en esta temporada, en especial los niños y adultos mayores.

Destacó que una estrategia efectiva para no perjudicar nuestra salud durante las fiestas, es tratar de que el platillo siempre contenga una buena porción de proteínas, de verduras y consumir una variedad de frutas, y sí se sabe que el banquete no es tan saludable, evitar que las demás comidas del mismo día sean similares.

Astiazarán García subrayó por último que es muy importante que si se padece alguna enfermedad, no se debe descuidar la toma de medicamentos durante esta temporada.

A pesar de que las recomendaciones de Humberto no son recientes, sí son aplicables para cada año, no descuidemos nuestra salud, para así pasar una feliz navidad y año nuevo.

KR