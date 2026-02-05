¿Qué tan saludable es comer plátano todos los días?

Práctico, accesible y presente en la mesa de millones de personas, el plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo, ya sea como parte del desayuno, en un licuado o como un snack rápido, su popularidad ha despertado una duda recurrente entre quienes buscan mejorar su alimentación: ¿realmente es sano consumirlo a diario o puede traer efectos negativos?

Especialistas en nutrición han analizado sus aportes y las consideraciones que deben tomarse en cuenta antes de convertirlo en un hábito cotidiano.

De acuerdo con la nutrióloga y dietista certificada Lauren Manaker, quien habló sobre el tema para Women’s Health, el plátano ofrece múltiples beneficios nutricionales, aunque su consumo diario no necesariamente es ideal para todas las personas, su impacto en la salud depende del estado físico, las condiciones médicas y el equilibrio general de la dieta.

Los especialistas coinciden en que la clave está en la moderación y la variedad del consumo del plátano. Unsplash

Beneficios del plátano

Aporta energía de forma sostenida gracias a su combinación de carbohidratos, fibra y almidón resistente.

Favorece la saciedad y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

Es una buena fuente de potasio, mineral clave para la función muscular y cardiovascular.

Contiene vitaminas esenciales como la B6 y la vitamina C.

Contribuye al correcto funcionamiento del sistema digestivo.

Puede mejorar la calidad de la dieta, especialmente en personas con bajo consumo de frutas y verduras.

No obstante, la especialista advierte que no todas las personas responden igual al consumo diario de esta fruta; aquellos con enfermedades renales, dietas bajas en potasio o alta sensibilidad a los carbohidratos deben ser cautelosos.

Aunque el plátano tiene azúcares naturales, estudios indican que su impacto en la glucosa es menor al de otros carbohidratos refinados, gracias a su almidón resistente.

En personas sanas, comer un plátano al día difícilmente provoca un exceso de potasio, siempre que no se combine con otros alimentos ricos en este mineral de forma excesiva. Sin embargo, abusar de su consumo —especialmente en dietas ya altas en carbohidratos— puede generar desequilibrios.

Los especialistas coinciden en que la clave está en la moderación y la variedad. Para la mayoría de la población, incluir un plátano diario es seguro y puede ser una forma sencilla de mejorar la alimentación, siempre y cuando forme parte de una dieta diversa y equilibrada.

