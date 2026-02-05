Durante el desayuno, es común que las personas ingieran ciertos alimentos como lo son el huevo, leche y pan. No obstante, siempre es importante tomar en cuenta los diferentes efectos que ocasiona lo que consumimos para nuestra salud.

Específicamente el pan posee carbohidratos simples que pueden aumentar la glucosa en la sangre. De acuerdo con la nutricionista Carmen María Carrero, el pan es un alimento que aporta carbohidratos simples, pero también puede aportar fibra. Cuando este alimento es elaborado con harina integral, avena, nueces, y cereales, es más saludable para el organismo.

¿Qué tan saludable es comer pan en ayunas?

La nutrióloga recomienda consumir pan integral, ya que los panes procesados, como el blanco, suelen tener un alto contenido de sodio, azúcares añadidos y conservadores, componentes que pueden ser dañinos para la salud si se consumen en exceso, especialmente en ayunas.

Por otro lado, el pan integral es rico en fibra y es una mejor opción para acompañar las comidas. Además, la fibra ayuda a ralentizar la absorción del azúcar y mantener más estables los niveles de energía, por lo que es bueno comerlo en ayunas.

“Los nutricionistas clínicos recomendamos consumir pan integral en una cantidad mínima diaria de 250 gramos, lo que equivale a cuatro rebanadas de este, aproximadamente", afirmó la experta en nutrición.

¿Cuáles son los beneficios del pan?

En una dieta balanceada, el pan puede ofrecer varios beneficios para la salud, pensando en el pan integral o versiones enriquecidas con granos, y siempre evitando los productos ultra procesados.

Estos son algunos de los beneficios que aporta el pan integral:

Aporta energía

Aporta fibra y favorece a la digestión

Brinda sensación de saciedad

Previene la diabetes

Aporta vitaminas tipo hidrosolubles del complejo B, B1, Riboflavina, tiamina y niacina.

Se debe tomar en cuenta que todo consumo en exceso es dañino para la salud, por lo que se recomienda acudir a un especialista en nutrición para llevar una dieta equilibrada y aprovechar los beneficios al máximo.

