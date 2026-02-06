¿Qué tan saludable es comer chapulines a menudo?

En algunos lugares de México es tradición consumir diferentes tipos de insectos como parte de la dieta, costumbre que se ha extendido alrededor de todo el país y que incluso se convirtió en un alimento diario. Unos de los insectos más populares dentro de estas dietas son los chapulines, consumidos desde hace siglos atrás, antes de la Conquista.

Se ha confirmado que los chapulines contienen algunos nutrientes beneficiosos para la salud. Sin embargo, su consumo también trae consigo algunos riesgos que te contamos a continuación.

¿Cuáles son los beneficios de comer chapulines?

En un estudio del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se comprobó que el consumo de chapulines puede tener varios beneficios. En ocasiones contienen una mayor cantidad de vitaminas que otros ingredientes de los alimentos tradicionales.

Otra ventaja es que son sumamente fáciles de digerir y aportan energía. Los chapulines que suelen comerse, casi siempre están en estado inmaduro, lo que significa que poseen un mayor valor nutricional.

Otro estudio de la UNAM determinó que el chapulín de milpa tiene la capacidad de ayudar a padecimientos como la desnutrición, y son utilizados en poblaciones de pocos recursos para brindar los nutrientes y vitaminas necesarias, además de reducir el hambre.

¿Cuáles son los riesgos de comer chapulines a menudo?

De acuerdo con estudios recientes, una de las desventajas más significativas de comer insectos es que pueden contener sustancias antinutritivas e incluso tóxicas, dificultando la correcta absorción de nutrientes.

Algunos de estos ejemplos son la quitina, es decir, el material que conforma el exoesqueleto de los artrópodos; los taninos, fitatos y oxalatos, los cuales reducen la absorción de minerales como el magnesio, el hierro y el zinc.

Por otro lado, es preocupante que muchos insectos surgen en condiciones contaminadas , y pueden tener químicos tóxicos o incluso parásitos. Esto puede provocar reacciones alérgicas: desde urticaria hasta un choque anafiláctico. Asimismo, según departamentos de Salud de Estados Unidos, se ha encontrado plomo en los chapulines producidos en el estado de Oaxaca.

En suma, comer chapulines puede aportar beneficios para la salud, pero su consumo en exceso podría llegar a perjudicarla, por lo que se recomienda una ingesta moderada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL