¿Cuál es el nivel normal de azúcar en la sangre?

Cuando se va a realizar un examen médico, una de las indicaciones que se pide a las personas es no consumir alimentos antes de una prueba de orina o de sangre, es decir, es importante presentarse en ayunas. Esto tiene la finalidad de que no aparezcan en los resultados niveles altos, por ejemplo, de azúcar en la sangre, lo que podría alertar sobre la presencia de alguna enfermedad.

Cuando los niveles anormales de azúcar en la sangre se presentan, quiere decir que hay poca o demasiada. Los diferentes registros son:

Azúcar baja o hiperglucemia: Menos de 70 miligramos por decilitro de sangre (mg/dL)

Azúcar alta o hiperglucemia. Conocido como nivel alto de azúcar en la sangre: Más de 180 mg/dL.

El nivel normal es de 99 mg/dL o menos; cuando se tiene de 100 a 125 mg/dL se tiene prediabetes; y de 126 en adelante, en ayunas, se padece diabetes, indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Tener prediabetes o diabetes puede ser muy peligroso, por lo que en estos casos la persona debe ser canalizada con un médico para que sea atendido con el tratamiento adecuado.

También cuando se tienen los niveles de azúcar bajos, es decir, se presenta hipoglucemia, un médico debe hacerse cargo para evitar complicaciones como desmayos, y en casos más graves, hasta la muerte.

