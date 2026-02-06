Este 14 de febrero, celebra la magia y el espíritu del amor y la amistad en uno de los restaurantes de comida rápida más queridos por el público y disfruta de una hamburguesa completamente gratis gracias a la promoción especial que Carl’s Jr. lanzó para compartir con esa persona especial.

A través de sus redes sociales oficiales, la cadena de restaurantes anunció que, como una forma de agradecer la fidelidad de sus clientes y sumarse a la celebración del Día de San Valentín, estará regalando una Famous Star con Queso en la compra de cualquier combo del menú.

¿Qué debes hacer para obtener la hamburguesa gratis?

De acuerdo con los términos y condiciones de la promoción, para recibir la hamburguesa sin costo es necesario acudir el 14 de febrero a alguna de las sucursales participantes, ya que el beneficio estará disponible únicamente ese día.

Además, deberás asistir con un acompañante y darle un beso antes de finalizar tu orden; al cumplir con este requisito, se agregará automáticamente una Famous Star con Queso a tu pedido, sin costo adicional.

La promoción estará vigente en todas las sucursales del país, con excepción de las ubicadas en aeropuertos.

Cabe destacar que no es válido besar a colaboradores de Carl’s Jr., ni solicitar el cambio del producto participante por otro artículo del menú. La dinámica aplica únicamente en la compra de combos regulares; los combos infantiles y otras promociones quedan excluidos, y no es acumulable con otras ofertas vigentes.

La campaña de Carl’s Jr., denominada “Burger a 1 Beso”, forma parte de una estrategia especial de la marca para conectar con sus clientes a través de experiencias divertidas y memorables durante fechas especiales.

Con esta promoción , Carl’s Jr. apuesta por celebrar el Día del Amor y la Amistad de una manera original, invitando a las parejas y amigos a compartir un momento especial mientras disfrutan de uno de sus productos más emblemáticos, convirtiendo el 14 de febrero en una experiencia deliciosa y diferente.

FACEBOOK/Carl's Jr. México

XP