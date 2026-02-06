¿Qué pasa si tomo mucho café?

El café es delicioso. Conocida por muchos como la "bebida de los dioses", es la favorita para comenzar las mañanas, acompañar las tardes o cerrar el día. Su sabor reconfortante y la creencia de que aporta energía la han convertido en parte esencial de la rutina de millones de personas. Sin embargo, según la Revista del Consumidor de la Profeco, publicada en enero de 2021, el efecto del café solo disimula los síntomas del cansancio, sin eliminarlos realmente.

Un estudio publicado por National Geographic en marzo de 2024 señala que la cafeína, componente principal del café, es un estimulante que ayuda a mejorar la agudeza mental y a reducir la fatiga. También puede aumentar el rendimiento en personas con falta de sueño, razón por la cual es común entre trabajadores y estudiantes.

La cafeína se encuentra de forma natural en más de 60 plantas, entre ellas los granos de café. Esta sustancia bloquea la acción de la adenosina, un compuesto que regula el sueño y la sensación de cansancio.

De acuerdo con el mismo artículo de NatGeo, la cafeína puede mejorar la memoria y la concentración, y su consumo regular se ha asociado con un menor riesgo de padecer enfermedades como el Parkinson. También puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) considera seguro el consumo moderado de café. No obstante, cuando se bebe en exceso, puede generar efectos negativos en el organismo. Algunos de los síntomas por consumo excesivo de cafeína en el café son:

Aumento de la frecuencia cardíaca

Palpitaciones

Hipertensión

Insomnio o interrupciones del sueño

Ansiedad

Nerviosismo

Malestar estomacal

Náuseas

Dolor de cabeza

Pérdida de agua, sal y calcio debido a su efecto diurético

Según Profeco, la dosis recomendada para adultos sanos es de hasta 400 mg de cafeína al día. Esta cantidad equivale aproximadamente a cuatro tazas de café, según Mayo Clinic. Sin embargo, la tolerancia varía de persona a persona: hay quienes se sienten bien con una sola taza, y otros que toleran más.

La Profeco también sugiere evitar el consumo de café en personas que:

Tengan problemas para dormir, como insomnio

Sufran de migrañas o dolores de cabeza frecuentes

Padezcan ansiedad

Además, a quienes presenten:

Ritmo cardíaco acelerado o irregular

Presión arterial elevada

Reflujo gastroesofágico o úlceras gástricas

El café tampoco se recomienda en menores de edad ni durante el embarazo y la lactancia.

Si tienes dudas sobre tu consumo de café, consulta con tu médico de confianza.

