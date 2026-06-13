Con las lluvias, el cielo se ilumina y el trueno retumba, despertando un temor ancestral. Conocer el riesgo real de ser alcanzado por un rayo dicta las precauciones exactas para salvar vidas hoy mismo.

Las estadísticas globales ofrecen una perspectiva tranquilizadora . Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la probabilidad de que un rayo impacte a una persona en un año es de una en un millón .

Sin embargo, este riesgo se acumula. Considerando una esperanza de vida de ochenta años, la probabilidad asciende a una en 15 mil 300, una cifra baja pero digna de consideración.

A pesar de las matemáticas, el comportamiento humano es fundamental. Ignorar las advertencias meteorológicas o buscar refugio bajo estructuras inadecuadas multiplica exponencialmente las posibilidades de sufrir un accidente fatal.

La geografía y el clima importan

El lugar de residencia altera estas estadísticas. Regiones con alta actividad atmosférica presentan un riesgo mucho mayor para sus habitantes en comparación con zonas templadas o áridas.

Un ejemplo es el Lago de Maracaibo en Venezuela, reconocido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como la capital mundial de los relámpagos. Allí, las tormentas son casi diarias.

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En contraste, las áreas urbanas densamente pobladas cuentan con pararrayos en sus edificios altos . Esta infraestructura desvía la energía hacia la tierra, protegiendo a los transeúntes en las calles.

El perfil de las víctimas revela patrones consistentes. El National Weather Service (NWS) de Estados Unidos señala que la mayoría de los afectados son hombres jóvenes realizando actividades al aire libre .

Casos extraordinarios y supervivencia

La historia registra casos que desafían la estadística. El incidente más famoso es el de Roy Sullivan, un guardabosques que sobrevivió al impacto de siete rayos en diferentes momentos, un récord inaudito.

Aunque el impacto directo es muy temido, no es la única forma de sufrir lesiones. La corriente terrestre, que viaja por el suelo tras la caída, causa la mayor cantidad de víctimas.

Sorprendentemente, el índice de supervivencia es alto. Cerca del noventa por ciento de las personas alcanzadas sobreviven, aunque a menudo enfrentan secuelas neurológicas, quemaduras o problemas cardíacos a largo plazo.

Los expertos médicos enfatizan que las víctimas no retienen carga eléctrica. Por ello, es seguro y vital administrar primeros auxilios inmediatos, como la reanimación cardiopulmonar, mientras llega la ayuda.

Prevención: la regla de oro

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. Los especialistas recomiendan encarecidamente seguir la regla del "30-30" para minimizar cualquier riesgo de exposición cuando el cielo comienza a oscurecerse.

Esta norma establece que si se escucha un trueno menos de treinta segundos después del relámpago, el peligro es inminente. Es imperativo buscar refugio en un edificio cerrado o vehículo metálico.

Finalmente, se debe esperar al menos treinta minutos después del último trueno antes de salir. La paciencia y el respeto por la naturaleza son el mejor escudo contra las tormentas eléctricas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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