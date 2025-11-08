Sábado, 08 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo | Gelatina

¿Qué tan nutritiva es en realidad la gelatina?

Es mejor optar por gelatinas con bajo contenido de azúcar y edulcorantes, y que indiquen claramente su contenido de proteínas

Por: SUN .

En materia de gelatinas, es preferible buscar alternativas más naturales y nutritivas. ESPECIAL / CANVA

En materia de gelatinas, es preferible buscar alternativas más naturales y nutritivas. ESPECIAL / CANVA

Durante mucho tiempo la gelatina fue considerada como un alimento con valor nutricional, pero con el paso del tiempo, los ingredientes que se usan para su elaboración han ido cambiando. Aquí los detalles:

La gelatina ha sido históricamente conocida como un alimento rico en proteínas. Sin embargo, en la actualidad, muchos de los productos comercializados como gelatina contienen mínimas cantidades de proteína y están cargados de azúcares y edulcorantes. Según la nutricionista Virginia Gómez, conocida como la "dietista enfurecida", la mayoría de estas gelatinas son una "mentira" nutricional, lejos del colágeno y las proteínas que antes caracterizaban este producto.

Lee: ¿Cuál será el día con la temperatura más baja por el frente frío 13?

La Fundación Española de Nutrición explica que la gelatina tradicional se obtenía de partes animales como huesos y piel, compuesta principalmente por proteínas. Sin embargo, la mayoría de las gelatinas actuales utilizan aditivos gelificantes para lograr su textura, reemplazando el colágeno por edulcorantes y azúcar. Un vasito típico de gelatina comercial puede contener hasta 13 gramos de azúcar o edulcorante, lo que equivale a tres terrones y medio, y apenas aporta proteínas, con menos de 4 gramos por unidad, en comparación con alternativas como los yogures.

Para quienes buscan incorporar proteínas a su dieta, los frutos secos, la carne y el pescado son opciones significativamente más nutritivas que las gelatinas comerciales. Estos alimentos no solo son ricos en proteínas de alta calidad, sino que también contienen otros nutrientes esenciales que favorecen la salud.

Consulta: Calculan en cuánto cerrará el peso este 2025 frente al dólar

Además de las gelatinas animales, existen gelatinas de frutas que se obtienen de la cocción de pieles y semillas de frutas. Estas se utilizan como espesantes o para acompañar platos dulces y salados por su vistosidad. No obstante, estas gelatinas tampoco destacan por su contenido proteico y, en muchos casos, comparten la misma problemática de azúcares añadidos.

Para tomar decisiones informadas, es esencial leer las etiquetas de los productos. Opta por gelatinas con bajo contenido de azúcar y edulcorantes, y que indiquen claramente su contenido de proteínas. Aunque, como advierte la "dietista enfurecida", las opciones comerciales rara vez cumplen con estas características, por lo que es preferible buscar alternativas más naturales y nutritivas.

Revisa: ¿Por qué la alcaldesa de Uruapan pide voto de castigo en 2027?

Si el objetivo es incrementar el consumo de proteínas, es más beneficioso optar por alimentos como frutos secos, lácteos bajos en azúcar, huevos o legumbres. Estas alternativas no solo ofrecen proteínas de alta calidad, sino que también carecen de los aditivos y azúcares presentes en la mayoría de las gelatinas actuales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones