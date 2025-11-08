¿Qué tan nutritiva es en realidad la gelatina?

Durante mucho tiempo la gelatina fue considerada como un alimento con valor nutricional, pero con el paso del tiempo, los ingredientes que se usan para su elaboración han ido cambiando. Aquí los detalles:

La gelatina ha sido históricamente conocida como un alimento rico en proteínas. Sin embargo, en la actualidad, muchos de los productos comercializados como gelatina contienen mínimas cantidades de proteína y están cargados de azúcares y edulcorantes . Según la nutricionista Virginia Gómez, conocida como la "dietista enfurecida", la mayoría de estas gelatinas son una "mentira" nutricional, lejos del colágeno y las proteínas que antes caracterizaban este producto.

La Fundación Española de Nutrición explica que la gelatina tradicional se obtenía de partes animales como huesos y piel, compuesta principalmente por proteínas . Sin embargo, la mayoría de las gelatinas actuales utilizan aditivos gelificantes para lograr su textura, reemplazando el colágeno por edulcorantes y azúcar . Un vasito típico de gelatina comercial puede contener hasta 13 gramos de azúcar o edulcorante, lo que equivale a tres terrones y medio, y apenas aporta proteínas, con menos de 4 gramos por unidad, en comparación con alternativas como los yogures.

Para quienes buscan incorporar proteínas a su dieta, los frutos secos, la carne y el pescado son opciones significativamente más nutritivas que las gelatinas comerciales . Estos alimentos no solo son ricos en proteínas de alta calidad, sino que también contienen otros nutrientes esenciales que favorecen la salud.

Además de las gelatinas animales, existen gelatinas de frutas que se obtienen de la cocción de pieles y semillas de frutas. Estas se utilizan como espesantes o para acompañar platos dulces y salados por su vistosidad. No obstante, estas gelatinas tampoco destacan por su contenido proteico y, en muchos casos, comparten la misma problemática de azúcares añadidos.

Para tomar decisiones informadas, es esencial leer las etiquetas de los productos. Opta por gelatinas con bajo contenido de azúcar y edulcorantes, y que indiquen claramente su contenido de proteínas. Aunque, como advierte la "dietista enfurecida", las opciones comerciales rara vez cumplen con estas características, por lo que es preferible buscar alternativas más naturales y nutritivas.

Si el objetivo es incrementar el consumo de proteínas, es más beneficioso optar por alimentos como frutos secos, lácteos bajos en azúcar, huevos o legumbres. Estas alternativas no solo ofrecen proteínas de alta calidad, sino que también carecen de los aditivos y azúcares presentes en la mayoría de las gelatinas actuales.

