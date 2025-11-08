¿Cuánto debemos caminar para mantener saludable el cerebro?

La salud cerebral es indispensable para el bienestar corporal y la actividad física puede tener impacto positivo en este propósito. Estos son los detalles:

La salud de nuestro cerebro debe cuidarse desde diferentes ópticas ya que se trata de uno de los órganos más complejos e importantes del cuerpo humano. La nutrición, el ejercicio y el sueño son los factores modificables más importantes sobre la salud cerebral, de acuerdo con datos del Instituto de Salud Cerebral y Neurorrehabilitación Guttmann Barcelona.

Sus expertos afirman que las investigaciones están proporcionando información sobre cómo afecta cada uno de estos factores a la salud del cerebro y la mejor forma de usarlos a nuestro favor. Es por eso que aconsejan a las personas a adoptar estilos de vida que minimicen el riesgo de enfermedad y discapacidad.

Caminar para cuidar el cerebro

El cerebro es el órgano más complejo y es el asiento de la conciencia, el pensamiento, la atención, la memoria, la emoción, la percepción y la coordinación motora, sintetiza la Confederación Española de Alzheimer. Para cuidar de su salud, explica, se debe llevar una alimentación saludable, realizar ejercicio físico, realizar actividades mentales, dormir lo suficiente, manejar el estrés crónico, mantener relaciones sociales y evitar hábitos poco saludables.

Si nos centramos en la actividad física, desde la Secretaría de Bienestar de México indican que esta mejora la salud del cerebro y el aprendizaje, colabora con el descanso, reduce las posibilidades de sufrir depresión y los sentimientos de ansiedad. Caminar es una buena opción, para todo tipo de persona y para todas las edades.

Caminar ayuda a mantener un peso saludable, prevenir diversas afecciones como las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, el cáncer y la diabetes tipo 2. Además, cuida al cerebro de los accidentes cerebrovasculares, mejora la salud cardiovascular, fortalece los huesos y los músculos, mejora la resistencia muscular, aumenta los niveles de energía, mejora la cognición, la memoria y el sueño; mejora el equilibrio y la coordinación, y fortalece el sistema inmunitario, de acuerdo con el Instituto Mayo Clinic.

Una investigación, difundida por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), afirma que para lograr beneficios positivos en la salud de nuestro cerebro debemos caminar unos 30 minutos por día, tres veces cada semana . Además, el neurólogo Flavio Mercado precisa que esta actividad se debe realizar con una intensidad de entre el 50 y el 70 por ciento de nuestra frecuencia cardíaca máxima , algo que permitirá activar adecuadamente al cerebro con una buena oxigenación y favoreciendo las conexiones entre las neuronas.

OA