Este ingrediente natural repele insectos en casa

Insectos como cucarachas, hormigas y arañas suelen encontrar refugio en lugares oscuros y cálidos de la casa, sobre todo durante temporadas de calor o lluvia. Si buscas una solución sencilla, económica y natural, la canela puede ser tu mejor aliada.La canela no sólo es conocida por su aroma cálido y agradable, junto con sus beneficios para la salud, según la Academia Española de Nutrición y Dietética, sino también por sus propiedades repelentes. Este ingrediente natural actúa como una barrera efectiva contra plagas, ya que su olor es desagradable para muchos insectos. Además, al incorporarla en tu rutina de limpieza, no sólo mantendrás alejados a estos molestos visitantes, sino que también perfumarás tu hogar de forma natural.Para implementar este truco en tu hogar, necesitas preparar una mezcla sencilla:El agua caliente facilitará la limpieza de suciedad adherida, mientras que la canela dejará un aroma agradable y actuará como un repelente natural contra cucarachas, hormigas y arañas.Complementa el uso de canela con medidas básicas de prevención para mantener tu hogar libre de insectos:La canela no solo es efectiva para repeler insectos, sino que también es una alternativa económica y amigable con el medio ambiente. A diferencia de productos químicos, no representa un riesgo para la salud y es segura para hogares con niños o mascotas.