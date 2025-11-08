Este ingrediente natural repele insectos en casa

Insectos como cucarachas, hormigas y arañas suelen encontrar refugio en lugares oscuros y cálidos de la casa, sobre todo durante temporadas de calor o lluvia. Si buscas una solución sencilla, económica y natural, la canela puede ser tu mejor aliada.

¿Por qué elegir la canela como repelente?

La canela no sólo es conocida por su aroma cálido y agradable, junto con sus beneficios para la salud, según la Academia Española de Nutrición y Dietética, sino también por sus propiedades repelentes. Este ingrediente natural actúa como una barrera efectiva contra plagas, ya que su olor es desagradable para muchos insectos . Además, al incorporarla en tu rutina de limpieza, no sólo mantendrás alejados a estos molestos visitantes, sino que también perfumarás tu hogar de forma natural.

¿Cómo usar la canela para limpiar y repeler insectos?

Para implementar este truco en tu hogar, necesitas preparar una mezcla sencilla:

Calienta agua y viértela en una cubeta

Añade media cucharada de canela en polvo y mezcla bien

Usa un trapeador para aplicar esta solución en los pisos, enfocándote en rincones, debajo de muebles y detrás de electrodomésticos

El agua caliente facilitará la limpieza de suciedad adherida, mientras que la canela dejará un aroma agradable y actuará como un repelente natural contra cucarachas, hormigas y arañas.

Consejos adicionales para evitar plagas

Complementa el uso de canela con medidas básicas de prevención para mantener tu hogar libre de insectos:

Realiza una limpieza frecuente en todas las áreas de la casa, prestando especial atención a la cocina y el comedor.

Guarda los alimentos en recipientes herméticos para evitar atraer plagas.

Repara grietas y agujeros en paredes, ventanas y puertas para bloquear posibles entradas.

Elimina el agua estancada en macetas, platos o jardines, ya que puede convertirse en un criadero de insectos.

Beneficios de usar canela en el hogar

La canela no solo es efectiva para repeler insectos, sino que también es una alternativa económica y amigable con el medio ambiente. A diferencia de productos químicos, no representa un riesgo para la salud y es segura para hogares con niños o mascotas.

