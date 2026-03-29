Domingo, 29 de Marzo 2026

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¿Qué síntomas tienes cuando tienes insuficiencia renal?

Al principio de una enfermedad renal crónica (ERC) no puede haber síntomas, por lo que es difícil detectarla hasta que hay más avances  

Por: El Informador

Las personas mayores de 50 años con antecedentes familiares de enfermedad renal son más propensas en padecerlo. UNSPLASH / R. WEERMEIJER

Las personas mayores de 50 años con antecedentes familiares de enfermedad renal son más propensas en padecerlo. UNSPLASH / R. WEERMEIJER

La enfermedad renal crónica puede ser difícil de detectar, ya que se pueden mostrar síntomas cuando hay una etapa más avanzada. 

¿Qué son las enfermedades renales?

Las enfermedades renales son todas aquellas que dañan la estructura de los riñones o su correcto funcionamiento. 

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¿Cómo saber si tengo una enfermedad renal?

A pesar de que es difícil detectar una enfermedad renal, hay algunas maneras de saber si se tiene o no. Una forma para saberlo antes de que el problema aparezca es realizarse periódicamente análisis químicos para conocer los niveles de creatina y de albuminuria en la orina. 

Por otro lado, hay algunos síntomas que pueden aparecer lentamente; estos síntomas son:

  • Cambios en la micción
  • Náuseas y vómitos 
  • Pérdida de apetito
  • Fatiga y debilidad
  • Problemas de sueño
  • Dificultad para concentrarse
  • Calambres musculares
  • Ojos hinchados al levantarse
  • Picor en la piel
  • Sabor metálico en la boca
  • Aumento de la tensión arterial 

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¿Cómo vivir con insuficiencia renal?

Hay algunas opciones con las que los pacientes con enfermedad renal pueden vivir:

  • El tratamiento con diálisis 
  • Trasplante de riñón

Además de ello, las y los pacientes deben tomar algunas medidas después de someterse a algunas de estas opciones, esto para cuidar su calidad de vida y nivel de actividad. 

Además de los tratamientos médicos que deben seguir, es importante destacar que la alimentación juega un papel importante, ya que una dieta rica en nutrientes puede mantener su calidad de vida y nivel de actividad. 

Hay que tomar en cuenta que, para las personas con 50 años o más con antecedentes familiares de enfermedad renal, es recomendable valorar su función renal con un especialista.

Con información del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales

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