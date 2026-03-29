¿Qué síntomas tienes cuando tienes insuficiencia renal?

La enfermedad renal crónica puede ser difícil de detectar, ya que se pueden mostrar síntomas cuando hay una etapa más avanzada. Las enfermedades renales son todas aquellas que dañan la estructura de los riñones o su correcto funcionamiento. A pesar de que es difícil detectar una enfermedad renal, hay algunas maneras de saber si se tiene o no. Una forma para saberlo antes de que el problema aparezca es realizarse periódicamente análisis químicos para conocer los niveles de creatina y de albuminuria en la orina. Por otro lado, hay algunos síntomas que pueden aparecer lentamente; estos síntomas son:Hay algunas opciones con las que los pacientes con enfermedad renal pueden vivir:Además de ello, las y los pacientes deben tomar algunas medidas después de someterse a algunas de estas opciones, esto para cuidar su calidad de vida y nivel de actividad. Además de los tratamientos médicos que deben seguir, es importante destacar que la alimentación juega un papel importante, ya que una dieta rica en nutrientes puede mantener su calidad de vida y nivel de actividad. Hay que tomar en cuenta que, para las personas con 50 años o más con antecedentes familiares de enfermedad renal, es recomendable valorar su función renal con un especialista.Con información del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS