Estos son los mejores jabones de tocador según la PROFECO

Elegir el jabón adecuado para la higiene diaria puede parecer una tarea sencilla, pero frente a los estantes llenos de promesas de belleza, humectación y limpieza profunda, tomar la mejor decisión se vuelve un reto. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se dio a la tarea de analizar a fondo 40 productos del mercado. El resultado del estudio arrojó luz sobre aquellos jabones de tocador que no solo cumplen estrictamente con los estándares oficiales de calidad, sino que también destacan por ser opciones económicas y altamente rendidoras para las familias mexicanas.La PROFECO destacó tres marcas que lograron el equilibrio perfecto entre cuidado dermatológico, eficacia de limpieza y precio justo. Ya sea que busques humectación, protección antibacterial o simplemente una opción tradicional que rinda, estos fueron los mejores evaluados:Las pruebas que utilizó la PROFECO fueron: La PROFECO recomienda escoger jabones que además de limpiar adecuadamente, también sean de calidad. NG