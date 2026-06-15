Estos son los mejores jabones de tocador según la PROFECO

Elegir el jabón adecuado para la higiene diaria puede parecer una tarea sencilla, pero frente a los estantes llenos de promesas de belleza, humectación y limpieza profunda, tomar la mejor decisión se vuelve un reto. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se dio a la tarea de analizar a fondo 40 productos del mercado. El resultado del estudio arrojó luz sobre aquellos jabones de tocador que no solo cumplen estrictamente con los estándares oficiales de calidad, sino que también destacan por ser opciones económicas y altamente rendidoras para las familias mexicanas.

Los grandes ganadores del estudio

La PROFECO destacó tres marcas que lograron el equilibrio perfecto entre cuidado dermatológico, eficacia de limpieza y precio justo. Ya sea que busques humectación, protección antibacterial o simplemente una opción tradicional que rinda, estos fueron los mejores evaluados:

Dove Original: Uno de los jabones más populares, alcanzó buenos resultados en las pruebas realizadas por la PROFECO. EdRegistró valores adecuados de humedad, ácidos grasos y cloruros, lo cual lo hace una de las mejores opciones en jabones. Aunque no es la opción más económica, si es la opción de más calidad. Jabón Escudo Neutro: Mejor opción en jabones antibacteriales. Manilva Clásico: Registro buenos resultados incluso al ser un jabón poco conocido entre los demás. Destacó especialmente en la prueba de ácidos grasos, ya que registró 70% de ácidos grasos totales por encimo del mínimo requerido.

¿Cuáles fueron las pruebas?

Las pruebas que utilizó la PROFECO fueron:

Contenido neto

Humedad

Ácidos grasos totales

Cloruros

Material insoluble en alcohol

Información comercial para el consumidor

La PROFECO recomienda escoger jabones que además de limpiar adecuadamente, también sean de calidad.

NG