Semana Santa 2026: Este postre mexicano tradicional fue elegido entre los peores del mundo por Taste Atlas

En el marco de la Cuaresma y ante la proximidad de la Semana Santa 2026, uno de los postres más emblemáticos de la cocina mexicana volvió a captar la atención internacional, aunque no por motivos favorables. Se trata de la capirotada, un dulce tradicional profundamente ligado a la identidad gastronómica del país, que fue incluida por la plataforma Taste Atlas dentro de los platillos peor valorados a nivel mundial.

Según el listado de esta guía culinaria, la capirotada alcanzó una calificación aproximada de 3.2 sobre 5, ubicándose entre las preparaciones con menor puntuación tanto en el contexto global como dentro del propio repertorio gastronómico mexicano.

¿Qué es la capirotada y por qué se consume en Semana Santa?

La capirotada es un postre de raíces coloniales que se elabora y consume principalmente durante la Cuaresma y la Semana Santa en México. Su preparación tradicional incluye ingredientes como pan duro —por lo general bolillo—, piloncillo, canela, clavo, pasas, cacahuates, plátano y queso, organizados en capas y cubiertos con una miel espesa.

Más allá de sus características culinarias, este platillo posee un fuerte simbolismo religioso. A lo largo del tiempo, se ha vinculado con las prácticas de abstinencia propias de esta temporada, en la que la tradición católica restringe el consumo de carne y favorece recetas sencillas o de aprovechamiento.

En diversas regiones del país, la elaboración de la capirotada forma parte de una tradición familiar que se transmite de generación en generación, consolidándose como un elemento representativo de la identidad cultural en estas fechas.

¿Por qué Taste Atlas la considera entre los peores platillos?

Taste Atlas es una plataforma digital que recopila evaluaciones de platillos tradicionales de todo el mundo, basadas en opiniones de usuarios y especialistas. En este caso, la capirotada ha provocado posturas encontradas debido a su particular mezcla de sabores y texturas.

De acuerdo con las valoraciones, la combinación de elementos dulces y salados —como el queso junto con la miel—, así como su textura húmeda, no resulta del todo atractiva para ciertos paladares, especialmente fuera de México.

Las calificaciones reflejan que, mientras algunos consumidores reconocen su valor y sabor, otros la consideran poco agradable, lo que repercute en su posición dentro de los rankings internacionales.

Sin embargo, expertos y promotores de la gastronomía mexicana han señalado que este tipo de clasificaciones responden a percepciones subjetivas, más que a una valoración integral del significado cultural de los platillos.

Tradición frente a percepción global

A pesar de su ubicación en el ranking, la capirotada se mantiene como uno de los postres más representativos de la Semana Santa en México. Su origen se remonta al periodo virreinal, cuando recetas europeas fueron adaptadas con ingredientes locales, dando como resultado una preparación única que ha perdurado a lo largo de los siglos.

En este contexto, su importancia no se limita al gusto, sino que radica en su papel dentro de las tradiciones religiosas y familiares. Para muchas personas, la capirotada simboliza memoria, identidad y convivencia, elementos que trascienden cualquier evaluación internacional.

Como ocurre con otros platillos tradicionales en distintas partes del mundo, este postre enfrenta el contraste entre la valoración local y la percepción global, una situación frecuente en el ámbito gastronómico.

Pese a las críticas emitidas por Taste Atlas, la capirotada continúa presente en los hogares mexicanos durante la Semana Santa 2026, confirmando que el valor de la cocina tradicional no depende únicamente de calificaciones. En el país, este postre conserva su significado como símbolo de historia, identidad y arraigo cultural, más allá de cualquier ranking internacional.

YC