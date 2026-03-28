El miércoles pasado, acompañado de amigos en parejas, acudimos a conocer este nuevo lugar en la Plaza Landmark, a un lado de L`Osteria. Se trata de Colette, un lugar que ofrece cena solamente, ya que su horario es de 6:00 pm a 3:00 am, por lo que la gozadera está de lujo. Tiene baja iluminación y está inspirado en los años treinta y cuarenta; su imán es la música en vivo, con canciones de todo tipo, hasta francesas. Un lugar sensual y acogedor, en donde seguramente la vas a pasar muy bien.

Es de Grupo Alme, que entre sus restaurantes están Azia, Beluga, Isabella, La Pesca, por nombrar solo algunos. Por lo que sabrás que tanto la comida como el servicio son de primera. Su carta es amplia y podría decirse de cocina internacional. Su cocina es abierta, por lo que puedes ver la confección de sus platillos.

Pedimos, la verdad, muchos platillos, pero aquí te detallo los que más me gustaron.

Iniciamos con un aguachile de filete ($240). Primero lo sellan y lo dejan con un término pasadito de inglés; lo cortan y emplatan en plato trinche, y lo bañan con una salsita a base de chile manzano, pera y salsa macha. Aunque no pica en realidad, coronan con un buen puño de cebolla caramelizada que empanizan y doran hasta dejar crujiente, y unos tropiezos de aguacate. Una carne con una calidad excelsa, suave y de gran sabor. Este fue mi platillo favorito, así que iniciamos con el pie derecho.

Seguí con una ensalada de alcachofa ($170). Son corazones de alcachofa, han de ser unos tres, bien troceados, que saltean con un poco de vino blanco y mantequilla hasta dejarlos tiernos, y terminan en el josper, que es este horno de carbón, no sin antes poner un poco de salsa kosh, que es esta que se hace con mayonesa, limón y chile piquín. Tiene arúgula baby también, y juntos forman una cruz para cubrir el plato. Finalizan con una espolvoreada de pistache picado y lajas de parmesano.

De fuertes, probé dos que me gustaron mucho. El primero, un viejo conocido del restaurante Azia: salmón en salsa chili garlic ($345). En un plato hondo, con una rebanada que se veía generosa y de un buen sellado, con un término medio, como lo pedimos, vino este veterano y rico platillo que lleva una salsa de pasta de ajo y chiles secos que se hidratan en fondo de pescado. El salmón es pochado primeramente en una mezcla de soya y sake, y después pasado por plancha. Su sabor es profundo y delicioso. La salsa que lo acompaña es una delicia: parece picar, pero no; parece acaparar reflector, pero tampoco. Es una comunión perfecta.

El segundo fue una de las mejores milanesas de pollo ($335) que he probado en la ciudad. Robusta, muy bien empanizada con panko, crujiente a cada bocado. Bañada en tu mesa con una salsa pomodoro y una combinación de quesos fundidos en la que sobresale mozzarella, y unas líneas de pesto.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 5

Servicio 5

Colette

Domicilio: Plaza Landmark, Paseo de los Virreyes 45-Local R1, Puerta de Hierro, Zapopan

Horario: Martes a domingos de 6:00 pm a 3:00 am

IG: @colettemx_

Teléfono: 3316527742

CT