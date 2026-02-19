¿Qué semillas pueden tapar el apéndice y causar su inflamación?

La apendicitis es una condición de salud que puede ser potencialmente grave si no es atendida con oportunidad. Desde un componente genético hasta el consumir semillas de algunas frutas o verduras influyen en su desarrollo.

La capa interna de la mucosa se va inflamando, casi siempre por infecciones y puede provocar que se cierre el conducto y se llene de pus.

"Puede ser porque un pequeño pedazo de materia fecal obstruye la luz del apéndice, o bien llegan parásitos como la amiba que pueden tapar y provocar la inflamación, además de otras causas como el ingerir semillas de jitomate, chile o guayaba que pueden ingresar y obstaculizar el área" , destacó el médico José García Castillo.

¿Qué es el apéndice?

El especialista del Seguro Social mencionó que el apéndice es un vestigio que se origina cuando se forma el intestino grueso o colon, tiene un aspecto de "bolsa" con una medida de entre seis y siete centímetros y un hueco al interior.

Este órgano, refirió el especialista, no tiene una función vital, no obstante es susceptible de inflamarse y propiciar que el paciente requiera una cirugía de emergencia.

"Es doloroso y la única forma de tratarla es realizando la cirugía, de hecho es la primera causa de intervenciones quirúrgicas de urgencia, y es muy común, tan así que uno de cada 100 habitantes padecerán en algún momento de apendicitis", puntualizó García Castillo.

Afirmó que es poco común que esta afectación se presente en niños pequeños , por lo regular los pacientes con este diagnóstico se encuentran entre los ocho y los 30 años de edad. Sin embargo, suele suceder con mucha frecuencia en la edad adolescente.

Síntomas de apendicitis

Detalló que los síntomas característicos son el dolor que por lo regular da inicio en la boca del estómago y conforme pasan las horas va en aumento y tiene un trayecto hasta la zona pélvica del lado derecho .

Las molestias también pueden incluir vómito, fiebre, pérdida del apetito y malestar general en el paciente .

Advirtió que se debe acudir al médico ante las primeras manifestaciones, debido a que de no atenderse con oportunidad, la apendicitis puede derivar en perforación inundando la cavidad abdominal y dando lugar a la peritonitis que puede llevar a la muerte al paciente .

Recomendó mantener una dieta rica en fibra y beber por lo menos dos litros de agua al día para mejorar la función intestinal y disminuir la posibilidad de que este órgano sea obstaculizado con la acumulación residual de semillas, parásitos o heces fecales.

Con información de NTX

