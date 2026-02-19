¿Cuál es el mejor método anticonceptivo para mujeres?

En la actualidad, existe una gran variedad de métodos anticonceptivos para mujeres, por lo que se ofrecen opciones orales, de uso diario, y otros de larga duración. Sin embargo, cada uno de ellos tiene ventajas y efectos que deberían ser tomados en consideración antes de utilizarlos.

Una combinación de factores sociales, históricos y biológicos ha generado que los medios para prevenir o reducir las posibilidades de un embarazo se dirijan principalmente a mujeres. Fue a mediados del siglo XX cuando el uso de estrategias para impedir o reducir de forma significativa la fecundación se popularizó como una forma de planificación familiar.

Los anticonceptivos se clasifican considerando distintos parámetros, por ejemplo, si su uso es para mujeres u hombres, si son temporales o permanentes, orales o no, hormonales o no hormonales, así como si son reversibles o irreversibles.

Métodos anticonceptivos para mujeres

Condón

El condón es un método de barrera que tiene una doble función, pues no solo ayuda a prevenir un embarazo, también protege de las infecciones de transmisión sexual. Aunque la funda de látex es mayormente conocida en su forma para el pene, también existe la versión femenina.

Dispositivo Intrauterino

El DIU es un aparato, generalmente en forma de T, que el médico coloca dentro del útero de la mujer. Aunque hay de varios tipos, unos de los más conocidos son el DIU T de cobre estándar y otros que se encargan de liberar hormonas.

Anticonceptivos inyectables

Se trata de una inyección de fórmulas con hormonales combinados que evitan la ovulación. Esta puede realizarse de forma mensual o trimestral.

Parche anticonceptivo

Es un plástico delgado y cuadrado que se pega a la piel, donde libera hormonas que inhiben la ovulación. El anticonceptivo funciona a partir de las siguientes 24 horas de su aplicación y su efectividad es del 99%.

Implante subdérmico

Se trata de una pequeña varilla que se coloca en el antebrazo mediante una mínima incisión. Esta libera una hormona que produce un efecto anticonceptivo prolongado.

Pastillas del día siguiente

Se utiliza en casos de emergencia dentro de los tres días siguientes de haber tenido una relación sexual sin protección.

Espermicidas

Son sustancias químicas, óvulos, geles y cremas que se encargan de destruir espermatozoides. Debido a que no son muy efectivos por sí mismos, se recomienda utilizarlos en combinación con otros métodos.

Esponja anticonceptiva

Se trata de una esponja fabricada con espuma plástica que contiene espermicida y se coloca al interior de la vagina antes de la relación sexual.

Anillo anticonceptivo

Es un método hormonal mensual que consiste en un anillo flexible con hormonas que impiden la ovulación. Se coloca dentro de la vagina.

¿Cuál es el mejor método anticonceptivo para mujeres?

No existe un único "mejor" método anticonceptivo, ya que su selección depende de las necesidades, estilo de vida y la salud de cada mujer. Sin embargo, algunos métodos son populares por su efectividad.

En la lista de los métodos de alta eficacia se encuentran el DIU (hormonal y de cobre), las inyecciones anticonceptivas, el anillo vaginal, entre otros.

Así, la elección del método anticonceptivo es personalizada. Para elegir el que más te conviene, es importante realizar una revisión ginecológica y solicitar el asesoramiento de un especialista.

Cabe decir que es ampliamente recomendable el uso de doble método anticonceptivo: uno hormonal con uno de barrera, para evitar un embarazo no deseado, pero también para protegerse de infecciones de transmisión sexual.

Métodos anticonceptivos gratuitos en el IMSS

Con el fin de hacer valer el derecho de la planificación familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a la población consejerías a través de su personal, además de una gran variedad de métodos anticonceptivos que pueden ser solicitados de forma gratuita.

Entre ellos se encuentran las pastillas anticonceptivas, el parche anticonceptivo, el anticonceptivo hormonal inyectable, el Dispositivo Intrauterino de Cobre y con Levonorgestrel, además de la Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) o Salpingoclasia.

Puedes solicitar métodos anticonceptivos de forma gratuita en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), ahí, el personal te brindará información para establecer cuál es el método anticonceptivo adecuado para tu persona y tus planes reproductivos.

Para agendar una cita con el médico familiar, puedes comunicarte vía telefónica a través del número de la UMF que te corresponde, a través del portal https://citamedicadigital.imss.gob.mx o usando la aplicación en teléfonos móviles.

Si tienes entre 10 y 17 años de edad, puedes acudir solo, pero tendrás que llenar un formulario. La consejería es completamente confidencial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

