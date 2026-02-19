Al pensar en la circuncisión es posible que una de las primeras imágenes que se vengan a la mente sea la del dolor. Circundar es cortar un pedazo de piel —el órgano más grande del cuerpo— del miembro masculino. Sin embargo, más allá de su naturaleza ritualista, como la tradición judía de circundar a los bebés en el octavo día de nacidos; la circuncisión es una práctica que puede traer importantes beneficios para la salud. Aquí te los contamos.

Del latín "circumcidere" (cortar alrededor), la circuncisión es una de las prácticas quirúrgicas más antiquísimas y comunes a lo ancho del globo terráqueo. De connotación cultural, religiosa y, desde luego, médica, este procedimiento tuvo su auge con la llegada de la cirugía moderna en el siglo XIX.

De acuerdo con un artículo publicado en Scientific Research por el Hospital Burjeel de los Emiratos Árabes Unidos, durante los siglos XVIII y XIX, la circuncisión se usó como remedio estigmatizado para las "dolencias" comunes, llámese impotencia, la esterilidad, el priapismo, la masturbación, las enfermedades venéreas, la epilepsia, la enuresis, los terrores nocturnos, la parálisis y la homosexualidad.

Asimismo, se canalizó como medida profiláctica contra la tuberculosis, el cáncer, la sífilis, la polio, la idiotez y el olvido.

¿La circuncisión es buena o mala para la salud?

Aunque hay opiniones encontradas acerca de si se debe o no practicar la circuncisión a un niño recién nacido; muchos padres aún prefieren realizarla solo si sus pediatras lo recomiendan. No obstante, la mayoría de los especialistas sugieren practicarla, ya que existe evidencia que demuestra los beneficios médicos. Cabe aclarar que esta puede realizarse a hombres de todas las edades.

Los hombres que no han sido circuncidados tienen una secreción llamada esmegma, que sirve para proteger y lubricar el prepucio. Esta secreción blancuzca y viscosa está formada por sebo, sudor, células muertas de la piel y bacterias. Si no se limpia constante y correctamente se acumula entre el glande y el prepucio y es maloliente.

Los médicos consideran que el esmegma puede ser cancerígeno, pues llega a producir cáncer tanto en el pene como en la pareja sexual. De hecho el cáncer cervicouterino se da mucho menos en las mujeres cuyas parejas están circuncidados.

¿Cuáles son las principales ventajas de la circuncisión?

Las ventajas de la circuncisión son la higiene y la salud, pues un pene circuncidado no produce acumulación de esmegma, es más fácil mantener limpio el glande y menos probable que se produzcan infecciones. Además, la circuncisión es un mecanismo de protección contra Virus de Papiloma Humano (VPH) y VIH.

La circuncisión no aumenta ni disminuye el placer sexual del varón, solamente hace distinta su sensibilidad a la que tiene un hombre no circuncidado. Además, para muchas personas, durante el coito un pene circuncidado es más higiénico, estético y un glande más grande se siente diferente.

La circuncisión incrementa el rendimiento sexual, retrasando la eyaculación y haciendo que los encuentros íntimos sean más prolongados. El pene tiende a crecer después de la circuncisión al liberarse el glande (cabeza del pene) del frenillo. Protege del Virus de Papiloma Humano (VPH). Un pene circuncidado es más estético. Se ha demostrado que estar circuncidado disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de pene. Es menor el riesgo de contraer infecciones del aparato urinario. La circuncisión provee un efecto protector ante la infección del virus VIH. Estar circuncidado evita sufrir fimosis, parafimosis y balanitis, patologías muy comunes del pene. Los hombres circuncidados afirman que es más higiénico, ya que es más fácil mantener el pene limpio durante todo el día, ya que el pene no circuncidado produce esmegma, secreción sebácea que se acumula debajo del prepucio. La sensibilidad no disminuye.

Tras practicarse el procedimiento de la circuncisión, será necesario que el hombre tenga dos días de reposo absoluto.

AO

