La rutina de ejercicio de Jorge Rivero, actor que se hizo viral por levantar pesas a sus 88 años

El nombre de Jorge Rivero, uno de los grandes galanes del cine mexicano de las décadas de los 60 y 70 , volvió a acaparar la atención del público, pero esta vez no por un papel en la pantalla, sino por un acto de disciplina y vitalidad que ha conmovido a las redes sociales.

A sus 88 años, el actor sorprendió al aparecer en un video donde se le ve entrenando en el gimnasio, levantando pesas con fuerza y determinación, demostrando que la edad no es un límite cuando se trata de cuidar el cuerpo y la mente.

El video, difundido en Instagram por el usuario @jlinuxcheung, rápidamente se volvió viral y acumuló miles de comentarios llenos de admiración. En las imágenes se observa a Rivero concentrado, realizando rutinas con aparatos y mancuernas, mientras otros asistentes del gimnasio lo miran con asombro. La escena, más allá del impacto visual, transmitió un mensaje claro sobre la importancia de la constancia, la salud y la actitud ante el paso del tiempo.

Cuando le preguntaron qué lo motiva a entrenar cada día, el actor respondió con una serenidad que refleja su filosofía de vida:

“Mi salud. Quiero conservarla, no perderla. Mi padre me enseñó que cuando ves venir al toro, no te quedas quieto, te mueves. A los 88 años, el toro viene, así que hay que estar listo, con la mente y el cuerpo sanos”.

Su respuesta, cargada de simbolismo, fue interpretada como una metáfora sobre el envejecimiento y la resiliencia. Para Rivero, el secreto no está en desafiar el tiempo, sino en moverse con él, mantener la claridad mental y el espíritu fuerte, sin rendirse ante el paso de los años.

Los usuarios no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de respeto y cariño: “Un ejemplo a seguir”, “El mítico Jorge Rivero”, “Qué elegancia y fuerza”, “A sus 88 años sigue siendo inspiración”. El video, que ya supera los 12 mil likes, ha sido celebrado como una lección de vida y una fuente de motivación para las personas mayores que buscan recuperar hábitos saludables o mantener su energía activa.

Con esta nueva aparición, Jorge Rivero no solo recordó al público su legado en el cine, sino también dio una muestra de que la verdadera grandeza no se mide en años, sino en la determinación de seguir adelante con cuerpo firme y mente clara.

