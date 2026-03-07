¿Qué relación guardan la soledad y las enfermedades del corazón?

Cuidar el corazón es fundamental para mantener la salud y esto implica poner atención en situaciones que parecieran no tener relación, como la soledad y el cuidado dental. Aquí más detalles:

De acuerdo con el Inegi, en México las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte con más de 402 mil defunciones durante el primer semestre de 2025 . Más allá del tipo de enfermedad que lleva a este escenario catastrófico, existen factores de riesgo como el estrés constante, la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de descanso que se pueden prevenir con hábitos saludables sin importar género o edad .

El Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y experto en metabolismo humano, menciona que “el corazón responde directamente a cómo vivimos, desde lo que comemos, el ejercicio que hacemos, cómo manejamos el estrés, hasta qué tanto priorizamos nuestro bienestar como símbolo de amor propio. Y es que el autocuidado no debe verse como algo extraordinario, sino como una práctica constante que impacta de forma directa en la calidad y expectativa de vida”.

En palabras del experto, existen conductas y hábitos que pueden afectar la salud del corazón y no lo sabíamos; a continuación nos comparte cuáles son y algunas recomendaciones :

Normalizar problemas del sueño : Dormir mal no siempre se percibe como un problema de salud y los ronquidos pueden parecer normales, pero, en algunos casos, esto puede representar una apnea del sueño, la cual incrementa la presión arterial y el riesgo cardíaco. Prestar atención a la calidad del descanso, hacer uso de herramientas tecnológicas como smartbands e integrar atención médica cuando existen señales persistentes es clave para el bienestar cardiovascular.

Necesidades nutricionales del cuerpo : Una dieta desequilibrada o deficiente en ciertos nutrientes puede afectar funciones clave del organismo, incluyendo el corazón. Además de una nutrición balanceada y obedeciendo principios básicos como la pirámide alimenticia, existen suplementos que sirven de apoyo para impulsar el bienestar integral, a través de ingredientes como cúrcuma, omega-3, vitamina E y piperina que ayudan a fortalecer la salud cardiovascular reduciendo la formación de coágulos y la inflamación; tales como OMEGA Gen V de Immunotec, el cual puede apoyar a fortalecer la nutrición.

Evitar el sedentarismo en el trabajo : La recomendación básica para un hábito saludable es hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios; sin embargo, poco se habla de lo mucho que afecta tener jornadas de trabajo largas en las que se pasa mucho tiempo sentado. Esto puede impactar en la circulación sanguínea y, por consiguiente, en la salud del corazón. Se deben incorporar pausas activas y movimiento a lo largo del día que compensen el tiempo sentado y ayuden a mejorar el bienestar en general.

Pensar que la soledad no influye : Estudios recientes demostraron que vivir en aislamiento social o sentirse solo puede derivar problemas de salud como estrés crónico, alzhéimer y para el corazón mayores riesgos como trastornos del sueño, un sistema inmunitario debilitado, presión arterial alta, disminución de actividad física, derivando en obesidad. Es importante buscar una red de apoyo segura, como familiares, amigos o ayuda profesional.

Descuidar la salud bucal : Regularmente, tampoco la salud bucal se asocia con problemas del corazón, pero la falta de limpieza puede propiciar enfermedades en las encías, dando como resultado una inflamación relacionada con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. La higiene dental y las revisiones periódicas no solo protegen la sonrisa, también forman parte del cuidado integral del corazón.

“El mejor gesto de amor es identificar aquello que no sabías que te estaba afectando. Escuchar al cuerpo, cuestionar hábitos cotidianos y tomar decisiones informadas, es una manera poderosa de cuidar el corazón todos los días. Porque amar también significa proteger lo que nos mantiene vivos”, finalizó el Dr. Palafox.

