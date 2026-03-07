Mito o verdad: ¿Salen más canas si te arrancas una?

Las canas representan para muchos una confrontación sobre la edad y emprenden una guerra contra ellas que va desde teñirlas hasta prácticas más radicales como arrancarlas, aunque algunos piensan que esta medida es contraproducente.

Tarde o temprano, todas vamos a sufrir la aparición de canas. Aunque es un proceso natural, el surgimiento de estos cabellos representa un problema estético, ya que se asocian con el envejecimiento.

No te pierdas: Cotización peso-dólar tiene terrible cierre semanal

Su principal causa es la disminución de melanina, encargada de proporcionar pigmento al pelo. A medida que crecemos, el cuerpo reduce su capacidad de producir dicha sustancia.

La buena noticia es que tienen solución. Hay quienes prefieren ocultar las canas, arrancándolas, tiñéndolas o cortándolas, pero ¿Qué tan efectivo es?

¿Qué tan cierto es que, cuando arrancas una cana, salen más?

Seguramente habrás escuchado a alguien decir que si te arrancas una cana, te saldrán muchas más. Esto es totalmente falso, pero dicha práctica sí genera un daño irreversible en el folículo piloso, estructura encargada de producir nuevos cabellos .

Te puede interesar: EU alerta por marcha del 8M en CDMX; dice qué evitar

Arrancar las canas con los dedos o pinzas puede provocar pérdida anormal de cabello, también conocida como alopecia . Te recomendamos buscar otras opciones si quieres mantener tu melena fuerte y saludable.

¿Y si mejor cortas una cana?

Esta práctica parece ser la menos dañina . De acuerdo con la Barbería Torrevieja, cortar las puntas de las canas significa eliminar las partes débiles del cabello para que pueda crecer grueso y brillante.

Se cree que cortar las canas acelera su crecimiento, pero no es nada más que un mito . Ello depende de la genética, cambios hormonales y hábitos alimenticios, así que no arruines tu look con las tijeras.

¿Qué tan bueno es teñir las canas?

Desde teñirse el cabello en casa hasta visitar una estética profesional. Para esta opción, lo importante es ver que los productos que usamos sean de la mejor calidad y no resulten abrasivos.

Recordemos que nuestro cabello se debilita con el paso de los años; por ello debemos evitar el abuso de procedimientos químicos . Asimismo, considera que, al tratarse de cabellos blancos, el tinte podría durar menos.

Finalmente, queremos destacar que realizar alguna de estas prácticas no detiene la aparición de las canas. Te proponemos amarlas y verlas como símbolo de la madurez que una mujer gana a lo largo de la vida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA