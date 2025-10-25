¿Qué relación guardan la respiración y la regulación emocional?

¿Cómo actúa la mente? ¿Qué implicaciones tiene la respiración en la regulación emocional? Son algunas preguntas que tienen respuesta por los trabajos en investigación de las neurociencias. Aquí te contamos.

La neurocientífica española y escritora Nazareth Castellanos, reconocida por su enfoque en la conexión entre el cerebro y el cuerpo, ha revelado un aliado clave para mejorar el funcionamiento cerebral: la respiración .

La autora de El espejo del cerebro: Neurociencia y meditación y Neurociencia del cuerpo, destaca cómo la respiración consciente puede ser una herramienta poderosa para ordenar el cerebro, promoviendo calma y claridad mental. En sus estudios, Nazareth Castellanos compara el cerebro con una orquesta, donde la respiración actúa como el director que sincroniza a todos los músicos, es decir, las neuronas: "Cuando controlamos nuestra respiración, podemos transformar una orquesta desordenada en una sinfonía armoniosa". Esto es fundamental para mejorar la concentración, la memoria y la respuesta emocional.

Impacto de la respiración en la actividad cerebral

Según Castellanos, la forma en que respiramos tiene un impacto directo en los ritmos neuronales . Un ritmo de respiración regular permite que el cerebro prediga las siguientes inhalaciones, manteniendo un estado de calma y orden. Por el contrario, una respiración errática puede generar respuestas de estrés, al activar señales de alerta en el cerebro .

Para quienes buscan una manera sencilla de mejorar su salud mental, Castellanos recomienda una práctica de 10 minutos diarios de respiración consciente. Al sentarse y respirar de manera regular, se estimula el bulbo olfativo y el hipocampo, áreas relacionadas con la memoria y la regulación emocional . "La respiración es una llave al cerebro", afirma la experta, subrayando su capacidad para influir en el bienestar general.

La neurocientífica también resalta la interconexión entre el cerebro, el corazón y el intestino, todos influenciados por la respiración . Esta relación integral muestra cómo el control de la respiración no solo mejora la función cerebral, sino también el equilibrio general del cuerpo y la mente .

Nazareth Castellanos continúa siendo una voz destacada en el campo de la neurociencia, ofreciendo conocimientos prácticos para el día a día, con un mensaje claro: el simple acto de respirar de manera consciente puede ser el mejor aliado para ordenar el cerebro y mejorar nuestra calidad de vida.

