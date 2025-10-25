¿Qué prendas de ropa nuevas se deben lavar?

Si vas a estrenar ropa es importante que sepas algunas prendas deben lavarse antes de vestirse y aquí te compartimos toda la información al respecto:

Si bien todas las prendas nuevas podrían beneficiarse del lavado, hay ciertas piezas que requieren de mayor cuidado por los residuos químicos, tintes y bacterias que podrían haber atrapado durante el proceso de fabricación y transporte.

¿Qué prendas nuevas se deben lavar?

Ropa interior o de contacto directo con la piel

La ropa interior, camisetas, pijamas y calcetines están en contacto directo con las zonas sensibles de nuestro cuerpo. Lavarlas es fundamental para prevenir irritaciones, erupciones cutáneas y alergias.

Ropa para bebés y niños pequeños

La piel de los bebés y los niños pequeños es extremadamente delicada y sensible. Lavar su ropa antes de que la usen sirve para eliminar los residuos químicos que quedan atrapados en los tejidos.

Prendas oscuras o brillantes

Las prendas oscuras y brillantes suelen contener tintes concentrados y de alta fijación, mismos que deben desprenderse durante las primeras lavadas. Dichos tintes pueden manchar la piel y la ropa interior, así que es importante eliminarlos.

Ropa deportiva y trajes de baño

La ropa deportiva, diseñada para absorber el sudor y ofrecer comodidad durante la actividad física, suele ser tratada con químicos antimicrobianos y repelentes de humedad. De no removerlos, podrían ser irritantes para la piel.

Lo mismo ocurre con los trajes de baño, que en los aparadores quedan expuestos al sudor de las manos de otras personas que los toman para verlos.

Bonus: prendas de cama

Las sábanas, fundas y cobijas están en contacto directo con nuestra piel al dormir, por lo que deben permanecer limpias y libres de contaminantes (polvo, residuos y olores provenientes de las fábricas).

Lavarlas antes de ponerlas en la cama reduce el riesgo de sufrir alergias o irritaciones cutáneas.

¿Qué pasa si no lavas la ropa nueva antes de usarla?

Según el portal La Casa del Electrodoméstico, lavar la ropa nueva antes de estrenarla es un paso sencillo que, además de prevenir los anteriores riesgos, prolonga su vida útil.

Recordemos que durante el proceso de fabricación textil se utiliza una variedad de químicos (formaldehído, colorantes y agentes de acabado) para mejorar la apariencia y durabilidad de las telas.

Además, las prendas que vemos en las tiendas atraviesan por un proceso de distribución, donde pueden entrar en contacto con bacterias, hongos y otros microorganismos que son dañinos para las pieles sensibles y hasta el sentido del olfato.

Finalmente, los tintes utilizados en la fabricación de la ropa no siempre tienen adherencia. Es posible que se transfieran a otras prendas o a nuestra piel, ocasionando manchas difíciles de remover.

Adoptar esta práctica no solo mejora la higiene personal, sino que también refleja un compromiso con el cuidado de tu salud.

OA

