¿Qué tan saludable es comer manzana todos los días?

Cuando pensamos en comer una fruta todos los días seguramente nos enfocamos en la manzana, que es fácil de conseguir en nuestro país y práctica para llevarse en la bolsa o mochila, ya sea al trabajo o la escuela. Además, también pueden aparecer en nuestras mentes si pensamos en el cuidado de la salud.

Al respecto, especialistas señalan que las manzanas contienen hierro, zinc, y vitaminas, además de fibra, una de las razones por las que esta fruta es tan popular. Pero además, contiene numerosos beneficios para la salud que todos aquellos que la consumen diariamente deben conocer.

Los polifenoles presentes en las manzanas ayudan a mitigar la deficiencia de nutrientes en nuestro cuerpo. Y no solo eso.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Journal of Food Science, estas frutas que podemos comprar en sus variedades roja, amarilla o verde, tienen diversos ácidos orgánicos; vitaminas C, E y B6; potasio, calcio, magnesio; además de los minerales mencionados como hierro y zinc.

Según el estudio, todos estos elementos intervienen en los procesos del crecimiento en el caso de niños y jóvenes, así como en el mantenimiento de la salud ósea, y sobre todo, contribuye en el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

La fibra presente en las manzanas también colabora en la salud cardiovascular ; otro de sus beneficios es que reduce el colesterol malo; además, el potasio ayuda a controlar la presión arterial, el ritmo cardíaco, y combatir la anemia . Expertos recomiendan la ingesta de una manzana al día todos los días.

Un artículo publicado en septiembre de 2023 por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sederur) señala que un mexicano en promedio come 7 kilos de manzana al año. Además, indica que en nuestro país, la cosecha de manzana se realiza entre los meses de agosto a octubre, y que el estado de Chihuahua es el principal productor nacional.

