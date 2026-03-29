¿Qué pasa si duermes con el cabello mojado? Efectos en tu salud capilar

Tomar una ducha e ir directamente a dormir forma parte de la rutina de muchas personas; sin embargo, expertos en dermatología han advertido sobre los riesgos que puede desencadenar esta práctica.

La preferencia de tomar una ducha por las noches puede atribuirse a un aspecto de organización, pues se puede ahorrar tiempo por la mañana, o a una simple necesidad de refrescarse antes de acostarse.

En este escenario, muchas personas optan por irse a la cama incluso con el cabello mojado; sin embargo, la opinión de distintos dermatólogos compartida en un artículo publicado por la NBC News podría hacer que ya no te brinques la parte del secado.

¿Cuáles son las consecuencias negativas de no secarte el cabello antes de dormir?

Cabello quebradizo

La Dra. Michele Green explica que el cabello mojado es mucho más débil que el seco. La razón es que el pelo es más elástico cuando se encuentra en este estado. Por ello, acostarse con el cabello mojado puede promover que se rompa.

“Cuando el cabello está mojado, se vuelve más elástico y la estructura proteica se debilita, lo que lo hace más frágil y susceptible a romperse”, dice la especialista.

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Infecciones por hongos

Dormir con el cabello mojado puede promover un escenario ideal para la proliferación de hongos, de acuerdo con la Dra. Anna Chacon, dermatóloga certificada en Miami, Florida.

“Aparte de la posibilidad de quebrarse y de que se abran las puntas, acostarse con el cabello mojado también puede contribuir al desarrollo de infecciones fúngicas en el cuero cabelludo”.

La humedad es un caldo de cultivo perfecto para los hongos; por ello, esta práctica fomenta que crezcan en la almohada e, incluso, pueden llegar a dañar el sistema respiratorio.

De este modo, las expertas recomiendan no irse a la cama con el cabello empapado; este debe ser secado con una toalla de microfibra, una camiseta o dejarlo secar parcialmente.

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MB