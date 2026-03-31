¿Qué pasa si no se tapan los santos en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, diversas tradiciones religiosas vuelven a tomar protagonismo en templos y comunidades, entre ellas, una práctica que genera dudas cada año es el cubrir o no las imágenes sagradas, una costumbre que para muchos fieles tiene un profundo significado.

¿Por qué las Iglesias cubren los santos en Semana Santa?

En el contexto de esta conmemoración —que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo—, algunas iglesias optan por cubrir las imágenes de santos y crucifijos con telas moradas a partir del quinto domingo de Cuaresma y hasta el Viernes Santo.

No obstante, y contrario a lo que algunas personas catalíticas creen, de acuerdo con el portal Catholic.net y el sacerdote José de Jesús Aguilar, esta práctica no es obligatoria dentro de la Iglesia católica.

¿Qué puede pasar si no cubren los santos en Semana Santa?

Aunque no cubrirlas no implica una sanción formal, en ciertas comunidades puede interpretarse como una ruptura con la tradición o incluso como una falta de respeto hacia los símbolos religiosos.

La costumbre, que aún se mantiene en varios templos de México, tiene como propósito principal evitar distracciones durante las celebraciones, permitiendo a los fieles concentrarse en el mensaje del Evangelio.

Además, el acto de cubrir las imágenes también se asocia con un sentido de penitencia y recogimiento espiritual, así como con un símbolo de duelo durante el tiempo de Pasión, ya que en algunas ceremonias del Viernes Santo, estas figuras son descubiertas gradualmente, reforzando el sentido litúrgico del momento.

En términos generales, la decisión de tapar o no los santos depende de las tradiciones de cada comunidad, pero en todos los casos refleja una intención común: mostrar respeto y vivir con mayor profundidad este periodo clave para la fe católica.

¿Cuándo cae la Semana Santa de 2026?

Además del 29 de marzo que fue Domingo Santo y el 30 de marzo, Lunes Santo, la semana lo conforman los días de:

31 de marzo, Martes Santo

1 de abril, Miércoles Santo

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

4 de abril, Sábado Santo

5 de abril, Domingo de Resurrección

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