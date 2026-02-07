¿Qué no debo hacer si me mordió una cucaracha?

Las cucarachas son, sin duda, uno de los insectos menos queridos por las personas. Suelen aparecer en cualquier rincón del hogar: desde la cocina hasta el baño, pasando por patios, jardines e incluso en espacios cerrados como alacenas y closets.

Con la creciente ola de calor en Guadalajara, su presencia se vuelve aún más común, lo que representa un problema de salud y de higiene.

Aunque no es frecuente, expertos advierten que las cucarachas pueden morder, y que sus mordeduras podrían derivar en infecciones o afecciones del sistema digestivo, debido a los agentes patógenos que transportan tras recorrer lugares insalubres.

Entre las enfermedades más comunes asociadas a su presencia se encuentran la salmonelosis, disentería, gastroenteritis, fiebre tifoidea, cólera y hepatitis A. También pueden agravar alergias y provocar crisis asmáticas, especialmente en niños. Mantener una buena higiene en el hogar es clave para evitar su proliferación y los riesgos a la salud.

¿Qué no hacer si te muerde una cucaracha?

Según especialistas en salud pública, hay ciertas acciones que debes evitar para prevenir complicaciones si llegas a sufrir una mordedura de este insecto:

No te rasques la zona afectada. La comezón puede ser intensa, pero rascarse incrementa el riesgo de infección.

La comezón puede ser intensa, pero rascarse incrementa el riesgo de infección. Evita aplicar remedios caseros sin consultar a un médico. Usar alcohol, vinagre, cremas o yodo sin supervisión profesional puede empeorar la herida.

Usar alcohol, vinagre, cremas o yodo sin supervisión profesional puede empeorar la herida. No ignores los signos de infección. Si la zona se inflama, enrojece, supura o genera dolor fuerte, acude a un centro de salud.

Si la zona se inflama, enrojece, supura o genera dolor fuerte, acude a un centro de salud. No descuides la limpieza de tu hogar. La mordedura de una cucaracha es una señal de alerta: podría haber una infestación, especialmente en temporada de calor.

Si bien se han reportado más casos de mordeduras en zonas del sureste como Yucatán, la tendencia también podría replicarse en el occidente del país si no se toman medidas preventivas. La recomendación general es mantener los espacios limpios, sellar rendijas y grietas, y evitar acumular basura.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

