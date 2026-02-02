Pensión Bienestar: ¿Habrá un pago doble en marzo 2026?

Tal y como ha estado informando esta casa editorial, desde el inicio de 2026 vino con él la dispersión de pagos de los distintos programas de la Pensión Bienestar, auspiciados por el actual Gobierno de México y dispersados por el Banco del Bienestar, la institución encargada de dar los recursos de forma escalonada y según la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria.

Si bien la mayoría de los adultos mayores ya cobró el apoyo correspondiente al bimestre de enero-febrero, algunos han llegado a preguntarse si en marzo habrá un pago doble, tomando como ejemplo que en marzo del año pasado sí hubo uno a raíz de la veda electoral de junio.

¿Habrá un pago doble en marzo 2026?

Dado que no hay un ejercicio democrático vigente o programado para 2026, la respuesta corta es no. Por lo tanto, los pagos bimestrales se realizarán como de costumbre:

Marzo-Abril

Mayo-Junio

Julio-Agosto

Septiembre-Octubre

Noviembre Diciembre

Cabe recordar que los pagos que se han realizado desde enero corresponden a los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a personas de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para quienes viven con una discapacidad permanente.

Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Subió el pago de la Pensión del Bienestar?

Según informó Sheinbaum y, con el fin de que la pensión mantenga un valor sostenido de cara a la inflación, desde enero los programas del Bienestar registraron estos incrementos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

