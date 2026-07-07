¿Qué música es buena para que escuchen los perros?

La música no solo influye en el estado de ánimo de las personas diversas investigaciones han demostrado que los perros también responden a determinados sonidos y melodías, los cuales pueden ayudarles a relajarse, dormir mejor e incluso reducir el estrés durante situaciones que les generan ansiedad.

Aunque cada perro tiene una personalidad distinta, especialistas en comportamiento animal coinciden en que ciertos géneros musicales producen respuestas fisiológicas medibles, como una disminución del ritmo cardiaco, respiración más pausada y una actitud más tranquila.

Las investigaciones de la Universidad de Queen en Belfast demostró que, por ejemplo, en los refugios para perros, los canes pasaban más tiempo descansando y ladraban menos al escuchar cierto tipo de música.

¿Los perros realmente perciben la música?

La respuesta es sí, aunque no de la misma manera que los seres humanos debido a varios factores anatómicos, por ejemplo, los perros poseen un rango auditivo mucho más amplio y son capaces de detectar frecuencias que el oído humano no percibe. Además, procesan los sonidos prestando mayor atención al tono, el ritmo y el volumen que a la melodía en sí.

La psicóloga especializada en comportamiento animal Deborah Wells, pionera en el estudio de la relación entre música y bienestar canino, encontró que los perros permanecían más relajados cuando escuchaban música clásica que cuando estaban expuestos a música con ritmos intensos o permanecían en silencio.

Posteriormente, investigadores de la Scottish SPCA y la Universidad de Glasgow observaron que muchos perros mostraban niveles menores de estrés al escuchar música suave, aunque también detectaron que sus preferencias podían variar entre individuos.

Los géneros musicales que más relajan a los perros

Las investigaciones coinciden en que existen estilos musicales con mayor capacidad para generar calma. La música clásica continúa siendo la opción mejor respaldada por la evidencia científica . Sus tempos lentos, melodías suaves y ausencia de cambios bruscos ayudan a crear un ambiente relajante, especialmente en refugios y hogares.

La música ambiental o "chill out", así como los sonidos de la naturaleza —lluvia, agua corriente o viento entre los árboles— también suelen tener un efecto positivo sobre muchos perros al reducir los estímulos que generan ansiedad.

En los últimos años incluso han surgido composiciones creadas específicamente para perros. Estas piezas utilizan frecuencias bajas, ritmos repetitivos y sonidos inspirados en los latidos del corazón para favorecer la relajación.

¿Cuándo puede ser útil ponerle música a un perro?

Los especialistas recomiendan utilizar música relajante en situaciones que suelen generar miedo o nerviosismo.

Entre ellas destacan:

Permanecer solo en casa.

solo en casa. Viajes largos en automóvil.

en automóvil. Tormentas eléctricas o fuegos artificiales.

o fuegos artificiales. Visitas al veterinario o a la estética canina.

o a la estética canina. Procesos de recuperación después de una cirugía o enfermedad.

En estos casos, la música funciona como un complemento para disminuir el estrés, aunque no sustituye el entrenamiento conductual ni el tratamiento veterinario cuando existe un trastorno de ansiedad.

¿Qué música conviene evitar?

No toda la música produce el mismo efecto, los expertos señalan que los géneros con cambios repentinos de volumen, ritmos acelerados o sonidos muy estridentes pueden provocar el efecto contrario, especialmente cuando se reproducen a un volumen elevado.

Por ello, se recomienda evitar mantener música demasiado fuerte durante periodos prolongados y observar siempre la reacción del animal.

Consejos para elegir la mejor música

Si deseas probar esta herramienta con tu mascota, los especialistas sugieren comenzar con melodías de ritmo lento, preferentemente por debajo de los 120 pulsos por minuto. También es recomendable mantener un volumen moderado y reproducir la música durante momentos tranquilos para que el perro la asocie con experiencias positivas. Observar su lenguaje corporal resulta fundamental.

Si bosteza, se acuesta, respira con calma o incluso se queda dormido, probablemente esa selección musical le resulte agradable. Sin embargo, si muestra inquietud, intenta alejarse del sonido o permanece alerta, conviene probar otro estilo musical.

La música puede convertirse en una herramienta sencilla para mejorar el bienestar emocional de muchos perros, especialmente cuando forma parte de una rutina que incluya ejercicio, enriquecimiento ambiental, descanso y una convivencia basada en el respeto a sus necesidades.

Recomendaciones adicionales

Aunque diversos estudios respaldan que la música puede favorecer la relajación en algunos perros , es importante evitar la idea de que existe una "playlist milagrosa" capaz de resolver cualquier problema de comportamiento . La ansiedad, el miedo o el estrés suelen tener múltiples causas, desde falta de socialización hasta enfermedades o experiencias traumáticas.

La música debe entenderse como una herramienta complementaria y no como un sustituto de la atención veterinaria o del trabajo con un especialista en comportamiento animal.

Al igual que ocurre con las personas, cada perro tiene preferencias distintas y responde de forma única a los estímulos sonoros. Observar su comportamiento y adaptar el entorno a sus necesidades seguirá siendo la mejor forma de promover su bienestar.

TG