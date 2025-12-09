¿Qué medicamentos no debes tomar si vas a manejar?

Sabemos que NO se debe manejar bajo ninguna circunstancia si se consumen bebidas alcohólicas, ya que incluso aunque hayan sido en pequeñas cantidades, estas afectan la coordinación, el juicio y los reflejos, aumentando el riesgo de accidentes, pero ¿qué pasa si manejas luego de tomar algún medicamento, ¿es seguro y prudente hacerlo?.

Quizás algunos piensen que sí, pues no se trata de alcohol, pero la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aconseja que se debe asegurar uno que sea seguro hacerlo, tomando en cuenta los efectos secundarios que puedan causar los medicamentos que se estén tomando.

Pues, así como hay muchos medicamentos no afectan la capacidad para conducir, hay otros (de venta libre y los que se venden con receta médica) que con los efectos secundarios que tengan, pueden hacer que no sea seguro conducir.

Efectos secundarios que pueden incluir ciertos medicamentos:

Somnolencia/letargo

Visión borrosa

Mareos

Movimientos lentos, retardados o descoordinados

Desmayos

Incapacidad para concentrarse o prestar atención

Náuseas

Nerviosismo o agitación

Tales medicinas SÍ pueden afectar la forma en cómo conduce durante un corto tiempo después de tomarlos. Para algunas personas, los efectos pueden durar varias horas e incluso hasta el día siguiente, lo cual lo hace más riesgoso.

Incluso esos fármacos llegan a tener una advertencia que aconseja no conducir ningún tipo de vehículo -automóvil, motocicleta, camión, autobús entre otros- ni operar otra maquinaria pesada durante varias horas después de tomar el medicamento, por precaución.

Medicamentos que podrían afectar la capacidad de conducir

Medicamentos antipsicóticos

Medicamentos anticonvulsivos (fármacos antiepilépticos)

Píldoras para adelgazar, medicamentos para "mantenerse despierto" y otros estimulantes (por ejemplo, cafeína, efedrina, pseudoefedrina)

Medicamentos que tratan o controlan los síntomas de la diarrea y el control de la orina o la vejiga

Medicamentos que tratan o previenen los síntomas del mareo por movimiento

Relajantes musculares

Opioides, incluyendo algunos supresores de la tos que contienen codeína e hidrocodona

Medicamentos recetados para la ansiedad (por ejemplo, benzodiacepinas)

Medicamentos que contengan antihistamínicos

Somníferos (que ayudan a conciliar y mantener el sueño)

Algunos antidepresivos

Algunos remedios recetados y de venta libre para el resfriado y medicamentos para las alergias, que contienen un antihistamínico, o medicamentos para la tos

Si tienes que conducir y estas tomando alguna de ese tipo de medicinas, consulta con tu medico sobre los efectos secundarios. Es posible que pueda cambiar la dosis, ajustar el momento en que toma el medicamento o cambiarlo a uno que cause menos efectos secundarios, y así sea seguro manejar.

En el caso de medicamentos de venta libre; sigue las instrucciones y advertencias del empaque, y/o tome el medicamento por primera vez cuando no tenga que conducir.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR