¿Qué le ocurre al cuerpo si comes plátano todos los días?

En la búsqueda de hábitos alimenticios más saludables, un simple plátano puede ofrecer una amplia gama de beneficios para el cuerpo.

Sin embargo, ¿podría causar consecuencias en caso de consumirse a diario? Aquí te contamos.

¿Qué le ocurre a tu cuerpo si comes plátanos todos los días?

De acuerdo con el sitio de Healthline, puedes comer tantos plátanos como quieras, siempre y cuando no consumas demasiadas calorías, ni desplaces otros alimentos que tu cuerpo necesita, ni dañe tu salud de otra manera.

Como cualquier alimento saludable, el plátano tiene su límite, pero no hay que exceder de uno a dos plátanos al día. El motivo, es que el consumo excesivo de carbohidratos de absorción rápida podría ser perjudicial, especialmente en personas que desean perder peso o que tienen enfermedades como la diabetes. Si no se equilibra con proteínas y grasas saludables, puedes dificultar el control de azúcar en la sangre.

De acuerdo con el sitio mencionado, comer demasiado plátano podría provocar déficit nutricional si monopoliza el consumo de fruta, reduciendo la variedad: "debes dejar espacio para los alimentos que contienen los nutrientes que les faltan a los plátanos, como proteínas, grasas, calcio, vitamina D o hierro."

¿Cuáles son los beneficios de comer plátano?

Por su parte, el consumo del plátano tiene distintos beneficios como:

Mejora la salud del corazón

Promueve la digestión

Aumenta la energía

Apoya la salud cerebral

Fortalece el sistema inmunológico

Promueve la salud ósea

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda comer alrededor de 5 raciones diarias de frutas y verduras, o lo que podría ser unos 400 gramos por día.

