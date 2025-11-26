Las manchas de pasta dental en la ropa son más comunes de lo que parecen. Pueden aparecer al cepillarnos con prisa, al guardar la ropa cerca del baño o incluso al lavarnos la cara. Aunque al principio parecen inofensivas, cuando se secan pueden dejar marcas blancas difíciles de quitar.La buena noticia es que existe un truco sencillo y efectivo para eliminarlas sin dañar las prendas.La pasta dental contiene componentes como flúor, bicarbonato y agentes blanqueadores que, al secarse, se adhieren a las fibras de la tela. Si se lava la prenda sin tratar la mancha primero, el calor puede fijar aún más el residuo.Solo necesitas elementos que seguramente ya tienes en casa:Lo que necesitas:Paso a paso:Si la pasta dental dejó una marca más resistente, puedes usar:Para evitar que la mancha se fije, recuerda no usar agua caliente al principio, no meter la prenda a la secadora hasta estar seguro de que la mancha desapareció y no frotar con demasiada fuerza telas delicadas.Con este truco sencillo, las manchas de pasta dental ya no serán un problema y podrás mantener tu ropa limpia sin mucho esfuerzo.BB