Las manchas de pasta dental en la ropa son más comunes de lo que parecen. Pueden aparecer al cepillarnos con prisa, al guardar la ropa cerca del baño o incluso al lavarnos la cara. Aunque al principio parecen inofensivas, cuando se secan pueden dejar marcas blancas difíciles de quitar.

La buena noticia es que existe un truco sencillo y efectivo para eliminarlas sin dañar las prendas.

¿Por qué la pasta dental mancha la ropa?

La pasta dental contiene componentes como flúor, bicarbonato y agentes blanqueadores que, al secarse, se adhieren a las fibras de la tela. Si se lava la prenda sin tratar la mancha primero, el calor puede fijar aún más el residuo.

El truco para quitar manchas de pasta dental

Solo necesitas elementos que seguramente ya tienes en casa:

Lo que necesitas:

Agua fría

Jabón líquido para ropa o detergente suave

Un cepillo de dientes viejo o un cepillo suave

Paso a paso:

Retira el exceso de pasta con una cuchara o con una tarjeta plástica.

Humedece la zona con agua fría.

Aplica unas gotas de jabón líquido directamente sobre la mancha.

Frota suavemente con el cepillo hasta que la mancha empiece a desaparecer.

Enjuaga con agua fría y revisa si la mancha se ha ido.

Si es necesario, repite el proceso antes de meter la prenda a la lavadora.

Truco extra para manchas difíciles

Si la pasta dental dejó una marca más resistente, puedes usar:

Un poco de vinagre blanco diluido en agua, o

Una mezcla de bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta suave.

Aplícalo sobre la mancha, deja actuar 10 minutos y luego lava normalmente.

Para evitar que la mancha se fije, recuerda no usar agua caliente al principio, no meter la prenda a la secadora hasta estar seguro de que la mancha desapareció y no frotar con demasiada fuerza telas delicadas.

Con este truco sencillo, las manchas de pasta dental ya no serán un problema y podrás mantener tu ropa limpia sin mucho esfuerzo.

