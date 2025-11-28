Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Qué le pasa a mi cuerpo si dejo de comer azúcar?

Los azúcares  al momento de incorporarse rápidamente al cuerpo pueden incrementar la glucemia en poco tiempo 

Por: El Informador

Diversos estudios han demostrado que el consumo de azúcares libera neurotransmisores asociados a sentir placer. UNSPLASH / F. MROZ

Diversos estudios han demostrado que el consumo de azúcares libera neurotransmisores asociados a sentir placer. UNSPLASH / F. MROZ

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo diario de azúcares libres que se recomienda es del menos de 10% de calorías diarias, ya que una ingesta mayor puede ser el  desencadenante de enfermedades no transmisibles (ENT).

Lee también: ¿Qué significa si despierto a las 3 de la mañana, según la espiritualidad?

¿Qué tan dañino es el azúcar para la salud?

La  nutricionista y especialista en obesidad y trastornos de conducta alimentaria y presidenta del Colegio Nutricionistas Universitarios de Chile,  Cecilia Sepúlveda Alarcón,  explicó para la revista de National Geographic que entre los carbohidratos simples (CHO) se encuentran los azúcares que al incorporarse rápidamente al cuerpo pueden incrementar la glucemia en poco tiempo y, en consecuencia obtener energía rápida, que si no se usa el cuerpo la transforma en glucógeno y, especialmente en grasa que almacena para cuando sea necesario.

Entre los carbohidratos simples (CHO) se encuentran los azúcares. UNSPLASH / F. RAUFI 
Entre los carbohidratos simples (CHO) se encuentran los azúcares. UNSPLASH / F. RAUFI 

Sumado a eso, diversos estudios han demostrado que el consumo de alimentos azucarados libera neurotransmisores asociados al placer , esto quiere decir que facilita la adicción a estos productos, aseguró la nutricionista.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer azúcar?

Asimismo, la nutricionista explicó que al dejar la sacarosa se mantiene un equilibrio energético y los cambios son bioquímicos, lo que provoca que el metabolismo se regule mejor  y tengas: 

  • Más energía
  • Mejorar el sueño
  • Menor grasa corporal
Al dejar el azúcar puede mejorar tu metabolismo y sentir más energía. UNSPLASH / F. MROZ 
Al dejar el azúcar puede mejorar tu metabolismo y sentir más energía. UNSPLASH / F. MROZ 

Te puede interesar: Malos hábitos que EMPEORAN los cólicos menstruales

¿Qué cantidad de azúcar es recomendable consumir al día?

De acuerdo a la Organización  Mundial de la Salud (OMS), en el caso de adultos sin sobrepeso, con IMC normal, se recomienda reducir el consumo de azúcar al 5 % de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a 25 gramos, es decir, solo 5 o 6 cucharaditas al día. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda reducir el consumo de azúcar al 5 % de la ingesta calórica diaria. UNSPLASH / F. ANDRADE 
De acuerdo a la Organización  Mundial de la Salud (OMS), se recomienda reducir el consumo de azúcar al 5 % de la ingesta calórica diaria. UNSPLASH / F. ANDRADE 

Otra importante recomendación es que limites el consumo de bebidas y alimentos azucarados; asimismo, preparar productos en casa con menos azúcares añadidos.

Con información de National Geographic y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones