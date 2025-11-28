De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo diario de azúcares libres que se recomienda es del menos de 10% de calorías diarias, ya que una ingesta mayor puede ser el desencadenante de enfermedades no transmisibles (ENT).

¿Qué tan dañino es el azúcar para la salud?

La nutricionista y especialista en obesidad y trastornos de conducta alimentaria y presidenta del Colegio Nutricionistas Universitarios de Chile, Cecilia Sepúlveda Alarcón, explicó para la revista de National Geographic que entre los carbohidratos simples (CHO) se encuentran los azúcares que al incorporarse rápidamente al cuerpo pueden incrementar la glucemia en poco tiempo y, en consecuencia obtener energía rápida, q ue si no se usa el cuerpo la transforma en glucógeno y, especialmente en grasa que almacena para cuando sea necesario.

Entre los carbohidratos simples (CHO) se encuentran los azúcares. UNSPLASH / F. RAUFI

Sumado a eso, diversos estudios han demostrado que el consumo de alimentos azucarados libera neurotransmisores asociados al placer , esto quiere decir que facilita la adicción a estos productos, aseguró la nutricionista.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer azúcar?

Asimismo, la nutricionista explicó que al dejar la sacarosa se mantiene un equilibrio energético y los cambios son bioquímicos, lo que provoca que el metabolismo se regule mejor y tengas:

Más energía

Mejorar el sueño

Menor grasa corporal

Al dejar el azúcar puede mejorar tu metabolismo y sentir más energía. UNSPLASH / F. MROZ

¿Qué cantidad de azúcar es recomendable consumir al día?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el caso de adultos sin sobrepeso, con IMC normal, se recomienda reducir el consumo de azúcar al 5 % de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a 25 gramos, es decir, solo 5 o 6 cucharaditas al día.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda reducir el consumo de azúcar al 5 % de la ingesta calórica diaria. UNSPLASH / F. ANDRADE

Otra importante recomendación es que limites el consumo de bebidas y alimentos azucarados; asimismo, preparar productos en casa con menos azúcares añadidos.

Con información de National Geographic y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

