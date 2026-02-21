¿Qué es el huauzontle y por qué deberías incluirlo en tu dieta?

De acuerdo con el Gobierno de México, el huauzontle es una planta nativa de consumo tradicional cuyo nombre proviene del náhuatl huauhtzontli , donde huauhtli significa bledo y tzontli, cabello; es decir, “cabello o maleza del bledo”, denominación que deriva de su forma ramificada.

Pertenece a la familia de las quenopodiáceas (la misma del amaranto) y, al igual que este, d estaca por sus propiedades nutritivas que benefician al cuerpo humano.

En tiempos aztecas, su consumo estaba asociado con beneficios para la salud, ya que podía utilizarse con fines medicinales y curativos. Sin embargo, con la llegada de los españoles, su cultivo fue prohibido debido a que también se empleaba en ritos religiosos vinculados a los sacrificios humanos.

¿Cuáles son las propiedades del huauzontle?

De acuerdo con el blog de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el huauzontle es un alimento rico en proteínas, fibra, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, C, E y del complejo B.

En la antigüedad, formaba parte esencial de la dieta de los mexicas, quienes lo consumían con una mezcla de chiles o solo. Mientras que en la actualidad, existen diversas recetas que lo integran, por ejemplo, las tortitas y soufflé.

Pero no sólo es altamente apreciado en la cocina mexicana por su sabor, sino por sus propiedades nutritivas.

Un estudio publicado en la revista científica Acta Botánica Mexicana, respaldado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, señala que el huauzontle posee una concentración elevada de flavonoides, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Los investigadores Lourdes Santiago, Hugo García, Arón González, Belinda Vallejo y Adrián Hernández concluyeron que la fermentación del huauzontle eleva su contenido de fenoles, lo que potencia su capacidad antioxidante para fortalecer el sistema inmunológico, además de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas, diabetes y padecimientos del corazón.

Por otra parte, la organización El Poder del Consumidor indica que, al ser rico en hierro, puede ser eficaz para disminuir padecimientos como la anemia, al mismo tiempo que combate la fatiga y mejora la concentración.

Y respecto a su aporte de proteínas de alto valor biológico, este superalimento mejora la digestión y puede ayudar a estabilizar los niveles de colesterol. Aunque para obtener todos sus beneficios se debe integrar a planes alimenticios balanceados.

¿Dónde comprar huauzontle y cómo consumirlo?

El huazontle se puede conseguir en tianguis y mercados locales, especialmente durante su temporada de cosecha que va de marzo a septiembre. Su precio por manojo va desde los $20 a los $30, dependiendo de la región y la disponibilidad del producto.

En la cocina mexicana, el huauzontle es muy versátil y puede cocinarse de distintas maneras:

Tortitas capeadas y bañadas en salsa

Guisado de carne de res con huauzontle, jitomate y chile

Sopa de bolitas de huauzontle con queso

Caldo de huauzontle con tomate y chile pasilla

Soufflé de huauzontle con queso manchego, huevo y mantequilla.

Incorporar el huauzontle en la alimentación diaria permite aprovechar sus múltiples nutrientes y sus propiedades curativas, convirtiéndolo en un alimento saludable para toda tu familia.

