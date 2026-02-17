¿Por qué el ayuno intermitente no es tan eficaz como una dieta, según nuevo estudio?

En los últimos años, el ayuno intermitente ha cobrado gran relevancia dentro de las conductas alimentarias de muchas personas. Esta y otras tendencias se ha puesto de moda sobre todo en redes sociales, y por ello, científicos han analizado varios aspectos de esta práctica.

Se han revisado estudios disponibles enfocados en adultos con sobrepeso u obesidad, y al comparar los resultados a medio y largo plazo, se llegó a la conclusión de que este hábito no brinda ventajas significativas sobre otras prácticas de restricciones calóricas tradicionales.

De acuerdo con los resultados de las revisiones correspondientes, la pérdida de peso en las personas que practican ayuno intermitente se puede comparar con la pérdida obtenida con dietas hipocalóricas, es decir, que se reduce la ingesta de calorías por debajo de las que el cuerpo quema.

La clave no está en el horario en el que se ingieren los alimentos, sino en la reducción total de las calorías consumidas. Por su parte, los beneficios no muestran diferencias claras respecto a otros modelos de alimentación balanceada y controlada.

Los expertos sostienen que muchas de las mejoras que se atribuyen al ayuno intermitente en realidad puede ser solo una menor ingesta de calorías, y no el patrón temporal del ayuno en sí.

Por otro lado, algunas personas que han practicado este hábito aseguran que este método resulta más sencillo al simplificar las decisiones alimentarias, pero otras han dicho experimentar mayor sensación de hambre, fatiga o dificultades para mantener el ayuno intermitente.

Una tendencia que va más allá de las modas

Especialistas en nutrición explican que no existe una estrategia definitiva para que todas las personas la practiquen. Los planes nutricionales funcionan porque dependen de factores como:

Contexto social

Viejos hábitos

Nivel de actividad física

Estado de salud

acompañamiento de un profesional

Lo más recomendado siempre será llevar una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas, complementada con la actividad física.

Se invita a que las personas revisen e investiguen bien las tendencias alimentarias difundidas en redes sociales, antes de tomar la decisión de seguirlas. Es primordial entender que la pérdida de peso y la salud metabólica no se consiguen por medio de prácticas rápidas y milagrosas.

