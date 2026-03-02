Esto revela la cera de tus oídos sobre tu salud

Aunque suele pasar desapercibida —o incluso resultar desagradable— la cera de los oídos podría estar diciendo más sobre tu cuerpo de lo que imaginas, pues lejos de ser solo un residuo, esta sustancia cumple funciones clave en la protección del canal auditivo… y, según especialistas, sus cambios pueden convertirse en señales de alerta sobre lo que ocurre en tu organismo.

El cerumen, formado por células muertas y aceites naturales, actúa como una barrera frente al polvo y la suciedad, pero más allá de su función protectora, también puede ofrecer pistas sobre posibles alteraciones en la salud.

De acuerdo con la audióloga Signe Steers, los cambios en su aspecto no sirven por sí solos para diagnosticar enfermedades, pero sí pueden advertir sobre problemas en el oído o incluso reflejar tendencias más amplias del estado general del cuerpo.

Color de la cera de los oídos

Uno de los principales indicadores es el color, la cera saludable suele ser clara, dorada o anaranjada cuando es reciente, y oscurecerse con el tiempo es normal. Sin embargo, tonalidades inusuales pueden ser motivo de atención: un tono verdoso podría sugerir infección; la presencia de vetas rojizas podría relacionarse con una lesión o incluso un tímpano dañado; mientras que una cera negra puede ser señal de bloqueo.

Olor de la cera de los oídos

El olor también importa, un aroma extraño podría indicar infecciones como la otitis externa, recurrente cuando el agua queda atrapada en el oído tras nadar. En casos poco comunes, especialmente en bebés, un olor dulce similar al jarabe puede estar vinculado a trastornos metabólicos raros.

Problemas auditivos

La acumulación excesiva es otro factor relevante, se estima que cerca del 30% de los adultos mayores busca atención médica por cerumen compactado, que puede afectar la audición. El uso frecuente de audífonos, auriculares o tapones aumenta el riesgo de que esta acumulación interfiera con la capacidad de oír correctamente.

Además, condiciones dermatológicas como el eccema pueden provocar obstrucciones dentro del oído. La irritación, descamación o picazón no solo afectan la piel externa, sino que también pueden alterar la producción de cerumen e incluso estar asociadas a alergias a ciertos metales como el níquel o el cobre.

Ante una acumulación, los especialistas recomiendan acudir con un profesional. En casa, algunas soluciones suaves —como gotas específicas o aceites minerales— pueden ayudar a que el cerumen salga de forma natural.

Sin embargo, hay señales que no deben ignorarse: mareos, dolor, sensación de oído tapado, pérdida auditiva, zumbidos, picazón persistente o secreciones con mal olor son síntomas que ameritan valoración médica por un especialista en oído, nariz y garganta.

