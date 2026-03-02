La comida que no te ayuda a sanar en cada enfermedad

La alimentación es clave en el mantenimiento de la salud, pero también lo es en la recuperación de un estado de malestar.

Aunque el hambre baja cuando se padece alguna enfermedad, eventualmente regresa durante la recuperación. Sin embargo, es importante saber qué alimentos pueden retrasar salir de los malestares, así que toma nota.

- Café : Es preferible evitarle ante todo tipo de enfermedades, pero especialmente del estómago. La cafeína del café es un diurético, así que te hará orinar demasiado y podría conllevar la deshidratación, lo cual es malo cuando se batalla contra un virus o una infección.

- Jugo de naranja : Piden no consumirlo en caso de tos y garganta irritada. La acidez del jugo de naranja usualmente es refrescante, pero con la garganta irritada podría lastimarla. Eso incrementará el dolor y se tardará más el tiempo en recuperarse.

- Dulces : Es recomendable no consumirlos con todo tipo de malestares, pero especialmente los del estómago. Comer azúcar refinada nunca es bueno, pues temporalmente suprime las células blancas que combaten las bacterias. Después de comer un par de galletas, dulces o cereales, el sistema inmunológico quedará mucho más débil. Además, contribuye a los retortijones y diarrea.

- Refresco : Afecta sobre todo con malestares del estómago. Como el café, las gaseosas son deshidratantes. Además, tienen muchísima azúcar, la cual suprime el sistema inmunológico y afecta el tracto digestivo. Sin mencionar que causan inflamación, retortijones y diarrea, especialmente el refresco de dieta.

- Botanas crujientes : Se recomienda no ingerirlos en problemas de tos y garganta irritada. La textura agresiva de este tipo de botanas como las papitas fritas o granola lastima la garganta irritada.

- Alcohol : Es adecuado no ingerirlo en todos los problemas de salud, pero especialmente del estómago. El alcohol, como el café, es un diurético que puede empeorar la deshidratación.

- Leche : Invitan a no tomarla durante la congestión nasal. Dicen que los lácteos producen más mocos y flemas, pero en realidad no existe evidencia científica para respaldar esto. Sin embargo, hay gente que dice que los lácteos empeoran la flema.

- Alimentos grasosos : Los alimentos grasosos requieren más tiempo para moverse a través del sistema digestivo, lo cual puede hacer que las náuseas o el reflujo empeoren. También producen espasmos musculares en el tracto digestivo y empeoran la diarrea.

- Alimentos picosos : Es recomendable no ingerirlos en caso de moco líquido. El chile y las salsas tienen capsaicina, un componente que irrita los pasajes nasales y provoca moco líquido. El chile sólo hará que el problema empeore.

Con información de SUN

