Aunque en la práctica diaria, se diga hasta el cansancio que todas las bacterias son malas para la salud, cierto es que dentro de nuestro cuerpo y en el entorno que nos rodea, hay bacterias buenas para la salud del organismo, tal es el caso de los lactobacillus —llamados comúnmente, lactobacilos—; las bacterias del ácido láctico. En esta nota te contamos los detalles.

Pero, ¿para qué funciona el ácido láctico? La producción de ácido láctico impide que se reproduzcan otras bacterias que sí son dañinas para la salud. Muchos lactobacilos son los únicos seres vivos que no requieren hierro para vivir.

Casi la totalidad de los lactobacilos se hallan en los probióticos, alimentos que contienen en sí microorganismos vivos. Estos microorganismos tienen un poder antibiótico para combatir ciertas dolencias como pueden ser las diarreas, alergias y gripes.

¿Qué es la flora intestinal?

Denominamos flora intestinal a un conjunto de bacterias que viven en el intestino, en una relación con nosotros.

La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para nosotros, y muchas son beneficiosas. Se calcula que tenemos en nuestro interior unas 2 mil especies bacterianas diferentes, de las cuales 100 solamente pueden llegar a ser perjudiciales. Muchas especies animales dependen muy estrechamente de su flora intestinal para sobrevivir.

Por ejemplo, sin lactobacilos, las vacas no serían capaces de digerir la celulosa, ni las termitas de alimentarse de madera, ya que no son ellas mismas, sino su flora intestinal, las que son capaces de procesar este tipo de alimentos.

En el ser humano, la dependencia no es tan radical, sin embargo, vaya que es importante. Los lactobacilos nos ayuda a la absorción de nutrientes y forman un ecosistema complejo que se autorregula y se mantiene en equilibrio.

Por eso, cuando uno se enferma y tiene que tomar antibióticos para combatir la infección, se destruye una gran parte de la flora intestinal.

¿Para qué nos sirven los lactobacilos?

Los lactobacillus llevan un papel fundamental en el cuerpo humano de tal forma que ellos actúan en la regeneración de la flora intestinal, y al tomar una bebida que contenga estos lactobacilos, nos ahorramos el tener que ingerir pastillas u otro tipo de medicamentos que tienen un sabor desagradable.

Otros de sus beneficios son:

Los lactobacilos tienen la particularidad de adherirse sobre la pared intestinal impidiendo así el asentamiento de bacterias dañinas y la regulación del funcionamiento intestinal

Cuando la diarrea aparece como consecuencia del aumento excesivo de bacterias perjudiciales y contra las que actúan los lactobacilos como protección.

Se ha observado que los lactobacilos mejoran los síntomas de alergias y asmas.

El lactobacilo tiene un comprobado efecto preventivo sobre el virus de la gripe.

Refuerzo del sistema inmunológico de personas que están expuestas a altos consumos calóricos, como atletas y ciertas áreas laborales.

La conclusión es incluir alimentos lácteos en nuestra dieta diaria. Todo el tiempo que estemos aportando sus propiedades al organismo, permanecerán sus efectos; aunque como se eliminan por vías naturales, se requiere del constante consumo de estos alimentos para asegurar sus beneficios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

